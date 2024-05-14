ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ сельхозпредприятия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сельскохозяйственное предприятие в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы области, под обстрел попало село Цаповка Борисовского района. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

«Несколько снарядов попало на территорию сельскохозяйственного предприятия — есть повреждения в нескольких корпусах: выбиты окна, посечены фасады и кровли, также повреждены коммуникации», — сказал Гладков.

Ранее стало известно, что в ночь на вторник, 14 мая, Украина пыталась ударить по Белгородской области — там сбили 25 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Снаряды перехватили системы противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.