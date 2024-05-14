Украина выпустила по региону России 25 снарядов РСЗО Vampire

Минобороны: ВСУ выпустили по Белгородской области 25 снарядов РСЗО Vampire

В ночь на вторник, 14 мая, Украина пыталась ударить по Белгородской области — там сбили 25 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что снаряды перехватили системы противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В Белгородской области ночью дважды звучала сирена ракетной опасности. Местные жители также сообщали тогда о множестве взрывов.

Губернатор Вячеслав Гладков впоследствии уточнил, что над Белгородом и его пригородом система ПВО сбила несколько воздушных целей, в результате чего повреждено остекление в 21 квартире в 9 многоквартирных домах, посечены кровли в трех частных жилых домовладениях, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого объекта.