Украина выпустила по региону России 25 снарядов РСЗО Vampire
В ночь на вторник, 14 мая, Украина пыталась ударить по Белгородской области — там сбили 25 снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
Там уточнили, что снаряды перехватили системы противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.
В Белгородской области ночью дважды звучала сирена ракетной опасности. Местные жители также сообщали тогда о множестве взрывов.
Губернатор Вячеслав Гладков впоследствии уточнил, что над Белгородом и его пригородом система ПВО сбила несколько воздушных целей, в результате чего повреждено остекление в 21 квартире в 9 многоквартирных домах, посечены кровли в трех частных жилых домовладениях, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого объекта.