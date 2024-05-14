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05:10, 14 мая 2024Россия

В Белгороде прозвучало множество взрывов

В Белгороде после объявления ракетной опасности прозвучало множество взрывов

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгороде после объявления ракетной опасности прозвучало множество взрывов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

В городе и Белгородском районе области включалась сирена воздушной тревоги.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили жилой дом, в здании обрушился подъезд с первого по десятый этаж. В результате атаки 27 человек получили ранения разной степени тяжести, еще 15 горожан спасти не удалось.

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