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12:45, 12 мая 2024Россия

Минобороны прокомментировало обрушение многоэтажки в Белгороде

МО РФ: ВСУ атаковали кварталы Белгорода ракетным комплексом «Точка-У»

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили жилой дом в Белгороде. Такой комментарий Минобороны России дало журналистам по поводу обрушения многоэтажки в городе, близком к границе с Украиной.

По данным российского оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки по жилым кварталам Белгорода около 11:40 по московскому времени (совпадает с местным временем). ВСУ применяли снаряды ТРК «Точка-У», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 «Вампир». 

Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». «Фрагментами одной из сбитых  ракет ТРК "Точка-У" поврежден  жилой дом в городе Белгород», — сказано в сообщении Минобороны.

В результате фрагмент снаряда попал в жилой дом, где полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж. Под завалами, предварительно, могут находиться до 20 человек. На момент написания материала сообщается о 30 пострадавших.

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      Варвара Кошечкина
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