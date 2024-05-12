Стало известно о нахождении до 20 человек под завалами дома в Белгороде

«112»: до 20 человек могут находиться под завалами рухнувшего в Белгороде дома

Под завалами жилого дома в Белгороде, куда, по предварительным данным, попал снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ), может находиться до 20 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, при обрушении части дома пострадали как минимум пять человек, один из которых — ребенок. Сейчас сохраняется угроза обрушения соседних подъездов жилого дома, жителей здания эвакуируют.