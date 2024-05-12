Момент прилета снаряда по многоэтажке в Белгороде попал на видео

Момент прилета снаряда по многоквартирному дому в Белгороде сняли на видео

Момент прилета снаряда по многоквартирному дому в Белгороде сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Радар Белгород».

На кадрах видно, как на уровне первого этажа раздается взрыв. После этого этажи с первого по десятый складываются, и в небо поднимается облако пыли.

Часть жилого дома обрушилась в Белгороде 12 мая. На место ЧП выехал глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, причиной обрушения стало попадание в дом снаряда. О каком именно типе снаряда может идти речь, Гладков не уточнил.