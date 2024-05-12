Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 12 мая 2024Россия

Момент прилета снаряда по многоэтажке в Белгороде попал на видео

Момент прилета снаряда по многоквартирному дому в Белгороде сняли на видео

Момент прилета снаряда по многоквартирному дому в Белгороде сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Радар Белгород».

На кадрах видно, как на уровне первого этажа раздается взрыв. После этого этажи с первого по десятый складываются, и в небо поднимается облако пыли.

Часть жилого дома обрушилась в Белгороде 12 мая. На место ЧП выехал глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, причиной обрушения стало попадание в дом снаряда. О каком именно типе снаряда может идти речь, Гладков не уточнил.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Похороны Западной Европы». В России прокомментировали финал музыкального конкурса «Евровидение-2024»

      Стали известны подробности прилета по многоэтажке в Белгороде

      Губернатор раскрыл подробности обрушения многоэтажки в Белгороде из-за атаки ВСУ

      Момент прилета снаряда по многоэтажке в Белгороде попал на видео

      Стало известно о нахождении до 20 человек под завалами дома в Белгороде

      Минимум три человека погибли при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде

      Названо количество пострадавших при обрушении подъезда в Белгороде

      Турист отправился в долгожданный отпуск мечты и не выжил из-за почерневшей ноги

      ВСУ уличили в использовании одной «вьетнамской» тактики США

      В Белгороде обрушилась часть жилого дома с первого по десятый этаж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше