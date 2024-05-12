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09:27, 12 мая 2024Россия

В российском регионе третий раз за день объявили ракетную опасность

Белгородский губернатор Гладков объявил о ракетной опасности третий раз за день

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности третий раз за день. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

Через восемь минут после объявления сигнала глава региона сообщил об отмене опасности. Он не уточнил, была ли предпринята атака со стороны Вооруженных сил Украины.

В ночь на воскресенье, 12 мая, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью. Помимо этого, шесть дронов удалось сбить в Брянской, Волгоградской и Липецкой областях.

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      Анастасия Шейкина
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