В Белгороде обрушилась часть жилого дома с первого по десятый этаж
В Белгороде обрушилась часть жилого дома, сведений о пострадавших нет
В Белгороде обрушилась часть жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
На опубликованной фотографии видно обрушившийся подъезд с первого по десятый этаж. Число пострадавших неизвестно, на место выехали сотрудники экстренных служб.
Telegram-канал Жесть Белгород утверждает, что обрушение произошло после того, как в дом попал снаряд.
12 мая в Белгородской области несколько раз за утро объявляли о ракетной опасности. Глава региона Вячеслав Гладков рекомендовал жителям не подходить к окнам, а тем, кто находится на улице — найти укрытие.