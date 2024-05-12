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11:36, 12 мая 2024Россия

В Белгороде обрушилась часть жилого дома с первого по десятый этаж

В Белгороде обрушилась часть жилого дома, сведений о пострадавших нет

Фото: Telegram-канал 112

В Белгороде обрушилась часть жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На опубликованной фотографии видно обрушившийся подъезд с первого по десятый этаж. Число пострадавших неизвестно, на место выехали сотрудники экстренных служб.

Telegram-канал Жесть Белгород утверждает, что обрушение произошло после того, как в дом попал снаряд.

12 мая в Белгородской области несколько раз за утро объявляли о ракетной опасности. Глава региона Вячеслав Гладков рекомендовал жителям не подходить к окнам, а тем, кто находится на улице — найти укрытие.

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      Алан Босиков
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