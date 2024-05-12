Губернатор раскрыл подробности обрушения многоэтажки в Белгороде из-за атаки ВСУ

Губернатор Гладков: подъезд многоэтажки в Белгороде обрушился из-за удара ВСУ

Весь подъезд многоэтажного жилого дома в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом, комментируя происшествие, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, из-за попадания снаряда в многоэтажку, которая находится на Харьковской горе, обрушились все этажи с первого по десятый. Губернатор уже выехал на место происшествия и пообещал сообщить все подробности позже.

ВСУ ударили по Белгороду утром в воскресенье, 12 мая. В городе и окрестностях пять раз за утро объявляли сигнал ракетной опасности. В Белгороде снаряд попал в многоэтажку. По неофициальным данным, до 20 человек может находиться под завалами, трех человек спасти не удалось. Официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет.

В сети впоследствии появились кадры момента прилета по многоэтажке. На них видно, как снаряд ударяет по строению, после чего моментально происходит обрушение.