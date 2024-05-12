Минимум три человека погибли при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде

По меньшей мере три человека погибли в Белгороде, где обрушился подъезд дома

По меньшей мере три человека погибли при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, еще десять человек пострадали. Telegram-канал «112» сообщает, что под завалами могут находиться еще до 20 человек.

Существует угроза обрушения соседних подъездов, жителей всего дома эвакуируют.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил ранее высказанное в местных Telegram-каналах предположение, согласно которому к обрушению привело попадание снаряда. «Выехал на место. Все подробности позже», — написал он в Telegram.