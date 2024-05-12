Число раненных при попадании снаряда в многоэтажку Белгорода резко возросло

Число пострадавших при попадании снаряда ВСУ в дом в Белгороде выросло до 30

Число пострадавших, которые получили травмы в результате попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажный жилой дом Белгорода, резко выросло и составило 30 человек. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших при атаке и трех жертвах. Однако официальных данных об этом пока нет.

Предварительно, среди 30 пострадавших есть один ребенок и один младенец. Очевидцы рассказывают, что люди, находящиеся под завалами дома, кричат, их голоса слышно за сто метров от места трагедии.

Украина ударила по Белгороду в воскресенье, 12 мая. В результате один из снарядов попал в жилой дом, где полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж. Под завалами, предварительно, могут находиться до 20 человек.