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11:35, 26 июля 2026 (обновлено: 11:58, 26 июля 2026)Бывший СССР

Стало известно об отсутствии заинтересованности Зеленского в мире на Украине

Мендель: Зеленский хочет контролировать денежные средства, а не урегулировать конфликт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому важно контролировать денежные средства, а не мирно урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Отстранение Федорова — это всего лишь перераспределение денежных потоков. Он не заинтересован в победе или мире — ему нужен контроль денежных потоков», — написала она.

По словам Мендель, бывший министр обороны Михаил Федоров не был идеальным в качестве чиновника, но ситуация не связана с государственной политикой. Она отметила, что коррупция стала основой правления Зеленского, а он стремится сохранить власть навсегда.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай заявил, что смена главнокомандующего ВСУ связана с борьбой в Киеве за финансирование Западом.

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