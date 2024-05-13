Гладков: сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Корреспондент ТАСС сообщает, что в городе было слышном множество взрывов после запуска сирены.