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05:06, 14 мая 2024Россия

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде

Гладков: сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Корреспондент ТАСС сообщает, что в городе было слышном множество взрывов после запуска сирены.

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      Марина Совина
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