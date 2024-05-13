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22:46, 13 мая 2024Россия

В российском городе объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об объявлении в Белгороде и Белгородском районе ракетной опасности. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Он призвал находящихся дома жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Оказавшихся на улице белгородцев Гладков призвал пройти в укрытия или иные безопасные места.

Спустя шесть минут глава российского региона указал, что сигнал ракетной опасности был отменен.

Ранее Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. В селе Отрадное Белгородского района упал и сдетонировал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Из-за взрыва повредилась кровля в частном жилом домовладении.

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      Маргарита Пименова
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