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20:53, 13 мая 2024Россия

ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил о нескольких атаках ВСУ на Белгородскую область

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В частности в селе Отрадное Белгородского района упал и сдетонировал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника. Из-за взрыва повредилась кровля в частном жилом домовладении.

Еще один дрон атаковал село Грузское Борисовского района. Там зафиксировали выбитые окна и повреждения заборов в двух частных жилых домовладениях.

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На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил глава области.

Ранее Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Пострадали семь человек. Двоих мужчин с черепно-мозговыми травмами доставили в областную клиническую больницу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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