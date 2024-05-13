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18:31, 13 мая 2024Россия

При обстреле Белгорода пострадали семь человек

Губернатор Гладков сообщил о семи пострадавших при обстреле Белгорода

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода и Белгородского района сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Пострадали семь человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей. У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, бригадами скорой их доставили в областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оцениваются врачами как тяжелое», — написал он.

Четверых мужчин доставили в городскую больницу №2 Белгорода. У них диагностировали осколочные ранения разных частей тела. Еще один пострадавший получил медицинскую помощь и отказался от госпитализации.

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В Белгороде после отражения атаки оказались выбиты стекла в двух многоквартирных домах. Повреждения также получил фасад коммерческого объекта и частное жилое домовладение. В Белгородском районе один из снарядов попал в энергетический объект, восемь автомобилей получили повреждения.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Белгород при помощи двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Первый дрон рухнул на территорию парковки коммерческого предприятия и взорвался, второй — упал возле многоквартирного дома.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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