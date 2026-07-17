Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
09:22, 17 июля 2026Спорт

Победители ЧМ-2026 впервые в истории получат чемпионские перстни

Победители ЧМ-2026 по футболу впервые в истории получат чемпионские перстни
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: fifa.com

Международная федерация футбола (ФИФА) подготовила специальные призы для игроков и тренеров команды, которая выиграет чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Триумфаторы мундиаля получат чемпионские перстни, данная традиция характерна на профессиональных американских лиг по разным видам спорта. На одной из сторон украшения будет изображен Кубок мира, а на другую нанесут логотип сборной-победительницы.

Кольца будут выпущены тиражом в 2026 экземпляров. 30 перстней вручат тренерам и игрокам победившей команды, а остальные украшения поступят в свободную продажу.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. В финале 19 июля сборная Аргентины сыграет с Испанией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Еще некоторое время — и логистическая цепочка будет оборвана». Армия России уже неделю выжигает одесские порты. Что известно?
    В России резко вырос размер одного вида займов
    Врачи обнаружили у употребившей кружку пива женщины семь опухолей
    В Минобороны России раскрыли подробности ночных ударов по Одессе
    Аэропорты Москвы вернулись к работе
    Россиянин получил 12 лет колонии за сообщения в украинском чате
    Победители ЧМ-2026 впервые в истории получат чемпионские перстни
    Вступление Украины в ЕС к 2028 году исключили
    Французы вспомнили о Москве
    На автомойке в Дагестане заметили необычных посетителей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok