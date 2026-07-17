Победители ЧМ-2026 впервые в истории получат чемпионские перстни

Победители ЧМ-2026 по футболу впервые в истории получат чемпионские перстни

Международная федерация футбола (ФИФА) подготовила специальные призы для игроков и тренеров команды, которая выиграет чемпионат мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Триумфаторы мундиаля получат чемпионские перстни, данная традиция характерна на профессиональных американских лиг по разным видам спорта. На одной из сторон украшения будет изображен Кубок мира, а на другую нанесут логотип сборной-победительницы.

Кольца будут выпущены тиражом в 2026 экземпляров. 30 перстней вручат тренерам и игрокам победившей команды, а остальные украшения поступят в свободную продажу.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. В финале 19 июля сборная Аргентины сыграет с Испанией.