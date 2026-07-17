Вступление Украины в ЕС к 2028 году исключили

Junge Welt: Вступление Украины в ЕС состоится не ранее 2035 года

Европейские страны не предоставили Киеву гарантий скорого вступления в Европейский союз (ЕС) в 2028 году, на которое рассчитывало украинское руководство. Об этом сообщает Junge Welt.

По данным издания, по итогам конференции по расширению ЕС в Брюсселе наиболее близкие перспективы членства были обозначены лишь для Черногории. Украина, Албания и Молдавия, напротив, не получили четких сигналов о возможности скорого завершения переговорного процесса.

«Намеченная президентом Украины Владимиром Зеленским дата вступления в 2028 году считается нереалистичной», — сказано в публикации. По оценкам европейских дипломатов, присоединение Украины к Евросоюзу возможно не ранее 2035 года.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны-кандидаты на вступление в ЕС не должны рассчитывать на быстрое расширение блока в ближайшие годы. «Мы не должны ожидать чудес или масштабного расширения ЕС в ближайшие годы», — сказал политик.