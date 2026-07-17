Россиянин получил 12 лет колонии за сообщения в украинском чате

В Запорожской области осудили мужчину за госизмену

В Запорожской области осудили мужчину за госизмену. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным агентства, 53-летний житель Токмака после начала специальной военной операции (СВО) подписался на проукраинский канал в одном из мессенджеров. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют этот канал для разведки и ударов по территории РФ. В нем мужчина сообщил о расположении российской техники и военнослужащих.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что желающий получить политическое убежище в другой стране россиянин приговорен.