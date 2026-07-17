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Силовые структуры
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09:08, 17 июля 2026Силовые структуры

Желающий получить политическое убежище в другой стране россиянин приговорен

В Хабаровске суд приговорил мужчину к 14 годам за госизмену
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aerial Mike / Shutterstock / Fotodom

В Хабаровске суд приговорил к 14 годам лишения свободы 47-летнего местного жителя, который обратился в консульство другой страны и заявил о своем желании получить политического убежища и сотрудничать против безопасности России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Его также оштрафовали на 400 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ («государственная измена»).

По версии следствия, в октябре 2023 года осужденный нашел электронный почтовый сервис консульства иностранного государства и отправил письмо с просьбой о предоставлении политического убежища и сотрудничестве против безопасности России.

В период с февраля по июль 2024 года он подтверждал готовность сотрудничать, передавал личные данные для натурализации и собирал информацию о российской военной продукции.

Ранее использовавший конспиративный телефон россиянин получил 17 лет колонии.

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