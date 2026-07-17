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09:32, 17 июля 2026Путешествия

Аэропорты Москвы вернулись к работе

Росавиация: Внуково и Домодедово вернулись к работе утром 17 июля
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Два аэропорта МосквыВнуково и Домодедово — вернулись к работе утром 17 июля. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Так, Внуково начал принимать и отправлять самолеты в 08:25 по столичному времени, а Домодедово — в 06:20. Шереметьево и Жуковский работают штатно, ограничения там не вводились с начала суток.

Ранее сотни пассажиров застряли в трех аэропортах России из-за задержек авиарейсов. Массовое скопление людей образовалось в воздушных гаванях Барнаула, Кемерово и Омска.

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