Аэропорты Москвы вернулись к работе

Росавиация: Внуково и Домодедово вернулись к работе утром 17 июля

Два аэропорта Москвы — Внуково и Домодедово — вернулись к работе утром 17 июля. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Так, Внуково начал принимать и отправлять самолеты в 08:25 по столичному времени, а Домодедово — в 06:20. Шереметьево и Жуковский работают штатно, ограничения там не вводились с начала суток.

Ранее сотни пассажиров застряли в трех аэропортах России из-за задержек авиарейсов. Массовое скопление людей образовалось в воздушных гаванях Барнаула, Кемерово и Омска.

