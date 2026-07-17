«Еще некоторое время — и логистическая цепочка будет оборвана». Армия России уже неделю выжигает одесские порты. Что известно?

ВС России ударили по портам Одесса и Черноморск, уничтожены используемые ВСУ объекты

В ночь на пятницу, 17 июля, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре и военным объектам Одессы. В том числе оказался поражен военный катер, отчитались в Минобороны.

В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в портах Одесса и Черноморск Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ Минобороны России

Успешные удары также привели к поражению цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

К утру пятницы в одном из районов Одессы виден густой дым. Как пишет Shot, атака началась еще вечером накануне — целью стал аэродром «Школьный», с которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают дроны по Крыму. Также были атакованы складские помещения в центральной части города. В соцсетях горожане сообщали о повторной детонации и взрывах, «от которых подпрыгнули дома».

Вторая волна ударов была нанесена ракетами Х-59 уже утром следующего дня.

Воздушные силы Украины сообщили, что всего Россией было выпущено около 8 ракет и 130 ударных БПЛА

Портовая инфраструктура Украины под огнем седьмые сутки

Российская армия уже неделю беспрерывно выжигает украинские порты. Накануне, 14 июля, ударные дроны поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск в порт Одесса, а затем еще три сухогруза на рейде Одессы. Тогда под удар попал танкер, следовавший тем же маршрутом. Горожане снимали на видео столбы черного дыма над морем — горели суда, перевозившие грузы для ВСУ.

Россия седьмые сутки подряд выжигает портовую инфраструктуру Украины. Комбинация различных средств поражения заставляет украинскую ПВО одновременно работать по целям с разными скоростями, высотами и траекториями. Тяжелые Х-22 пробивают наиболее защищенные объекты, а беспилотники и ракеты Х-59/69 перегружают систему ПВО, вскрывают ее позиции и добивают инфраструктуру после первых попаданий Сергей Лебедев координатор подполья

Отмечается, что за последние две недели ВС РФ уничтожили почти половину портовой инфраструктуры Украины — экспортные и импортные возможности страны уже упали на 40 процентов.

Порты для Киева — это не только торговля. На их площадках ремонтируют технику и используют оборудование для производства беспилотников

Так, вывод из строя кранов и причалов способен остановить часть грузовых операций. Также известно, что ВСУ могут использовать некоторые гражданские суда для запуска безэкипажных катеров и атак на российские объекты, что теперь для них также проблематично. Что касается морских перевозок, то они являются одной из главных статей дохода Украины: экспорт зерна, масла и металла приносил стране десятки миллиардов долларов в год.

Как отмечает Лебедев, основная задача — методично разрушать портовую логистику, склады, места перегрузки грузов и объекты, обеспечивающие военные перевозки.

Россия вскоре может полностью оборвать логистические цепочки ВСУ в Одессе

Удары армии России по военной логистике ВСУ, проходящей через портовую инфраструктуру Одессы, способны привести к полной остановке поставок оружия для армии, отмечает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он указал, что ВС РФ бьют конкретно по военным грузам для ВСУ в портах под Одессой. Так, Украина может потерять этот логистический пункт уже совсем скоро.

«Цепочка практически сводится к нулю. Еще некоторое время — и логистическая цепочка эта будет оборвана. Откуда они [ВСУ] будут получать боеприпасы — непонятно. Только два пути остается у них: либо в плен, либо к Создателю», — подчеркнул Колесник.