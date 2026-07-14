Россия бьет по портам и судам Украины, работающим в интересах ВСУ. Поражены уже три сухогруза

Минобороны: ВС России поразили еще три сухогруза на рейде порта Одесса

Вооруженные силы (ВС) России продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. На этот раз ударные беспилотники поразили еще три сухогруза на рейде порта Одесса. Об этом сообщили в Минобороны.

В порту Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт "Южный"»), по сведениям российского оборонного ведомства, высокоточным оружием воздушного базирования были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов.

Кроме того, под ударом оказались пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения Вооруженных сил Украины.

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Ранее в этот же день, 14 июля, сообщалось, что российские войска ударили по судам и порту на Украине. Были поражены два сухогруза на переходе из Черноморска в порт Одессы. Помимо этого, удары наносились по порту Южный. В результате поражение получили объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «МигТранс», а также 12 грузовых автомобилей и бензовоз, которые перевозили грузы для украинских войск.

Одно из атакованных судов следовало под флагом Танзании

По сведениям, которые опубликовал Telegram-канал «Политика страны», одно из двух атакованных у берегов Одессы судов — ATLAS BEY. Оно следовало якобы под флагом Танзании из Черноморска в Турцию с грузом шрота (остаток семян после отжима масла).

«В результате прилета реактивного БПЛА на борту начался пожар, погиб один член экипажа», — пишет канал.

Председатель общественного совета при одесской администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале сообщил, что суда двигались под флагами Танзании и Либерии. «В результате атаки погиб капитан одного из судов. Экипаж в составе 11 человек эвакуирован на берег, трое из них пострадали», — сказано в публикации. Российская сторона эти сведения не комментировала и не подтверждала.

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал видео очевидцев. На нем можно заметить, как от пораженного судна, которое виднеется на горизонте в море, поднимается черный дым.

Telegram-канал «Осведомитель» написал, что для атаки были использованы реактивные БПЛА-камикадзе «Герань-4».

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Днем ранее Россия также атаковала порт под Одессой

13 июля поступило сообщение, что Вооруженные силы России высокоточным оружием ударили по портовой инфраструктуре в Одесской области.

Как рассказали в оборонном ведомстве, ВС России атаковали порт в Черноморске.

«Поражены объекты (...), используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов», — рассказали в министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что при ударе по объекту под Одессой использовалось оружие большой дальности и беспилотные летательные аппараты.

Утром 14 июля поступала информация, что Вооруженные силы России нанесли групповые высокоточные удары по заводам военно-промышленного комплекса в Киеве и порту в Одесской области. Целями в Киеве стали предприятия, разрабатывающие для Вооруженных сил Украины ракеты и дроны.

Кроме того, ВС России в ночь на 14 июля атаковали Днепропетровскую область. Было нанесено почти 20 ударов по четырем районам региона, повреждения получила АЗС.