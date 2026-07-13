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08:14, 13 июля 2026Россия

Россия атаковала порт под Одессой

ВС России высокоточным оружием ударили по портовой инфраструктуре в Одесской области
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы России (ВС) высокоточным оружием ударили по портовой инфраструктуре в Одесской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, ВС России атаковали порт в Черноморске.

«Поражены объекты (...), используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов», — рассказали в Министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что при ударе по объекту под Одессой использовалось оружие большой дальности и беспилотные летательные аппараты.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник объяснил цель удара по одесским портам в Черном море. Парламентарий сообщил, что Одесса является логистическим центром по доставке оружия для Вооруженных сил Украины.

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