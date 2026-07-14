ВС России атаковали АЗС на юго-востоке Украины

ВС России атаковали АЗС в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 14 июля атаковали Днепропетровскую область. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа в Telegram.

По его словам, было нанесено почти 20 ударов по четырем районам региона.

«В Синельниковском районе обстреляны Синельниковская, Украинская и Петропавловская общины. Возникли пожары. Повреждена АЗС», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Киев окутало дымом после ракетного удара ВС России. Сообщалось, что в Голосеевском районе по двум адресам зафиксированы попадания в складские помещения.