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09:28, 14 июля 2026Бывший СССР

ВС России атаковали АЗС на юго-востоке Украины

ВС России атаковали АЗС в Днепропетровской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press Service of the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 14 июля атаковали Днепропетровскую область. Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа в Telegram.

По его словам, было нанесено почти 20 ударов по четырем районам региона.

«В Синельниковском районе обстреляны Синельниковская, Украинская и Петропавловская общины. Возникли пожары. Повреждена АЗС», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Киев окутало дымом после ракетного удара ВС России. Сообщалось, что в Голосеевском районе по двум адресам зафиксированы попадания в складские помещения.

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