Киев окутало дымом после ракетного удара ВС России

Киев окутало дымом после ночного ракетного удара ВС России

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 14 июля нанесли ракетный удар по Киеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

В результате атаки украинскую столицу утром окутало дымом. Кадры опубликовали местные СМИ в социальных сетях.

«В Голосеевском районе по двум адресам зафиксированы попадания в складские помещения. Возникли пожары», — написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Ранее Минобороны России заявило, что войска нанесли групповые высокоточные удары по Киеву и порту в Одесской области. Целями стали заводы военно-промышленного комплекса.