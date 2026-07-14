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Бывший СССР
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08:37, 14 июля 2026Бывший СССР

Киев окутало дымом после ракетного удара ВС России

Киев окутало дымом после ночного ракетного удара ВС России
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 14 июля нанесли ракетный удар по Киеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

В результате атаки украинскую столицу утром окутало дымом. Кадры опубликовали местные СМИ в социальных сетях.

«В Голосеевском районе по двум адресам зафиксированы попадания в складские помещения. Возникли пожары», — написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Ранее Минобороны России заявило, что войска нанесли групповые высокоточные удары по Киеву и порту в Одесской области. Целями стали заводы военно-промышленного комплекса.

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