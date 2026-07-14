Раскрыты подробности ударов ВС России по порту и судам Украины

Минобороны: ВС России ударили по двум сухогрузам и порту на Украине

Российские войска ударили по судам и порту на Украине. Подробности об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», — говорится в сообщении.

Помимо того, удары наносились по порту Южный. В результате поражение получили объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании «МигТранс», а также 12 грузовых автомобилей и бензовоз, которые перевозили грузы для украинских войск.

Ранее стало известно, что в ночь на 14 июля российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 288 беспилотников ВСУ. Отмечается, что беспилотники уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областях, в Московском регионе, Краснодарском крае, в Крыму и Башкирии.