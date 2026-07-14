Минобороны выпустило заявление после атаки ВСУ на российские регионы

Минобороны России заявило об уничтожении 288 беспилотников ВСУ за ночь

В ночь на 14 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами 288 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении Минобороны России, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, беспилотники уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областях, в Московском регионе, Краснодарским крае, в Крыму и Башкирии, а также над Азовским и Черным морями.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае после атаки ВСУ загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), один из крупнейших подобных комплексов юга России. Кроме того, атаке подверглось неназванное предприятие. При налете пострадал один житель региона.

Кроме того, утром 14 июля Украина предприняла попытку атаки на Московский регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух дронов.