Украина выпустила беспилотники по Московскому региону

Собянин: Средства ПВО сбили в Московском регионе два беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), выпущенных по Московскому региону. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Информация о районе падения обломков и возможных последствиях на земле не уточняется. По словам Собянина, на месте работают специалисты экстренных служб.

До этого мэр столицы сообщал об уничтожении дронов 13 июля в 23:41, уточнив, что они летели на Москву.

Ранее жертвами атаки ВСУ стали трое жителей подмосковной Истры, троим понадобилась медицинская помощь. В поселке Пионерский муниципального округа оказались разрушены семь частных домовладений, еще несколько жилых зданий получили повреждения. Кроме того, двое детей пострадали в Солнечногорске.