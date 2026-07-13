В Подмосковье в результате атаки ВСУ пострадали дети

Глава Солнечногорска Михальков: В результате атаки ВСУ пострадали двое детей

В подмосковном Солнечногорске в результате утренней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали двое детей. Об этом сообщил глава городского округа Константин Михальков в Telegram.

Он не уточнил возраст раненых, однако заверил, что им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.

«На улице Банковской повреждения получили жилой дом и несколько соседних дворов. В квартирах выбиты окна, повреждены автомобили, зафиксированы локальные разрушения», — написал Михальков.

Для жителей поврежденных квартир открыт пункт временного размещения, где можно получить медицинскую, психологическую и юридическую помощь.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре жертвами атаки ВСУ стали трое человек, еще трое пострадали. В поселке Пионерский муниципального округа разрушены семь частных домовладений, еще несколько жилых зданий получили повреждения.

По данным Минобороны России, в ночь на 13 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 342 украинских дрона. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на столицу летело более трехсот беспилотников.