Появились кадры с разрушениями после атаки ВСУ под Москвой

Глава Истры Витушева опубликовала фото разрушенных после атаки ВСУ домов

В сети появились фотографии с разрушениями, зафиксированными после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подмосковную Истру. Снимки опубликовала глава муниципального округа Татьяна Витушева в Telegram.

На кадрах видно практически уничтоженные частные жилые дома. У зданий обрушились крыши и отсутствуют окна. Один из домов горит.

По словам Витушевой, в поселке Пионерский разрушены семь частных домовладений, еще несколько жилых зданий получили повреждения.

Ранее стало известно, что в Истре в результате атаки ВСУ пострадали три человека, троих не спасли. Под завалами ищут пожилую женщину. Кроме того, ранены двое жителей Солнечногорска.

По данным Минобороны России, в ночь на 13 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 342 украинских дрона. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на столицу летело более трех сотен беспилотников.