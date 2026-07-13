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11:08, 13 июля 2026Россия

Появились кадры с разрушениями после атаки ВСУ под Москвой

Глава Истры Витушева опубликовала фото разрушенных после атаки ВСУ домов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

В сети появились фотографии с разрушениями, зафиксированными после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подмосковную Истру. Снимки опубликовала глава муниципального округа Татьяна Витушева в Telegram.

На кадрах видно практически уничтоженные частные жилые дома. У зданий обрушились крыши и отсутствуют окна. Один из домов горит.

Фото: Telegram-канал Татьяны Витушевой

По словам Витушевой, в поселке Пионерский разрушены семь частных домовладений, еще несколько жилых зданий получили повреждения.

Ранее стало известно, что в Истре в результате атаки ВСУ пострадали три человека, троих не спасли. Под завалами ищут пожилую женщину. Кроме того, ранены двое жителей Солнечногорска.

По данным Минобороны России, в ночь на 13 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 342 украинских дрона. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на столицу летело более трех сотен беспилотников.

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