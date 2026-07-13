Стало известно о поиске женщины под завалами разрушенного при атаке ВСУ дома под Москвой

В СК сообщили о поиске женщины под завалами дома в Истре после атаки ВСУ

В подмосковной Истре под завалами разрушенного в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) дома ищут пожилую женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным ведомства, в поселке Пионерский муниципального округа Истра разрушены пять жилых домов. Кроме того, повреждены пять автомобилей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жертвами атаки ВСУ стали трое жителей Истры, еще трое пострадали. Также два человека ранены в Солнечногорске, где беспилотник попал в многоквартирный дом.

По данным Минобороны России, в ночь на 13 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 342 украинских дрона. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на столицу летело более трех сотен беспилотников.