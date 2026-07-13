В Минобороны раскрыли подробности массированной атаки на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 342 украинских беспилотника над регионами России. Подробности массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли в Министерстве обороны.
Налеты на российские регионы продолжались в течение ночи в период с 20:00 12 июля до 08:00 13 июля. Для атак ВСУ применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Под ударом оказались территории 15 регионов — Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея. Кроме того, дроны сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Московскую область, в результате чего пять человек пострадали, еще троих спасти не удалось. Ряд строений в Подмосковье получили повреждения. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью в сторону столицы летело более трех сотен беспилотников.