В Минобороны раскрыли подробности массированной атаки на регионы России

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 342 украинских беспилотника над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 342 украинских беспилотника над регионами России. Подробности массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли в Министерстве обороны.

Налеты на российские регионы продолжались в течение ночи в период с 20:00 12 июля до 08:00 13 июля. Для атак ВСУ применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Под ударом оказались территории 15 регионов — Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея. Кроме того, дроны сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Московскую область, в результате чего пять человек пострадали, еще троих спасти не удалось. Ряд строений в Подмосковье получили повреждения. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью в сторону столицы летело более трех сотен беспилотников.