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08:41, 13 июля 2026Россия

В Минобороны раскрыли подробности массированной атаки на регионы России

Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 342 украинских беспилотника над регионами России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 342 украинских беспилотника над регионами России. Подробности массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыли в Министерстве обороны.

Налеты на российские регионы продолжались в течение ночи в период с 20:00 12 июля до 08:00 13 июля. Для атак ВСУ применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Под ударом оказались территории 15 регионов — Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея. Кроме того, дроны сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Московскую область, в результате чего пять человек пострадали, еще троих спасти не удалось. Ряд строений в Подмосковье получили повреждения. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью в сторону столицы летело более трех сотен беспилотников.

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