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12:55, 3 августа 2026 (обновлено: 12:59, 3 августа 2026)Наука и техника

Малофеев предупредил о риске технофашизма и цифрового концлагеря

Малофеев: ИИ может спасти планету от Армагеддона, но взамен потребует всеобщего подчинения
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев заявил, что человечество обязано создавать совершенные технологии, но не принимать религию Кремниевой долины, поскольку за обещаниями искусственного интеллекта (ИИ) спасти планету от Армагеддона скрывается наступление технофашизма и «цифрового концлагеря». Об этом он заявил телеканалу.

В своей статье «Технофашисты XXI века» он обратил внимание на опрос, согласно которому 41 процент американцев в возрасте от 18 до 39 лет готовы делегировать власть на государственном уровне продвинутому ИИ, а 36 процентов — доверить ему определение прав человека.

«Они говорят, что ради предотвращения войны и катастрофы необходима единая система глобального управления — всевидящая, вычисляющая и якобы нейтральная. Сначала она обещает спасти мир от Армагеддона. Затем требует для этого всеобщего подчинения», — рассуждает Малофеев.

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По его словам, любую нейросеть формируют конкретные разработчики со своими интересами и идеологией, поэтому у машины всегда будут «корысть и предубеждения». Если раньше фашистские режимы строились на культе личности вождя, то теперь, по мнению автора, — на поклонении искусственному интеллекту, но суть от этого не меняется.

Малофеев предупредил, что «цифровой концлагерь» наступит не сразу: сначала ИИ начнет предоставлять справки, потом его рекомендации станут обязательными, а право на их обжалование будет упразднено. Люди сами принесут нейросетям власть из-за усталости и любви к комфорту. При этом он подчеркнул, что Россия не должна отставать в технологической гонке, но машина должна служить человеку, а не наоборот — это инструмент, а не цифровое божество.

Ранее сообщалось, что для обучения искусственного интеллекта разработчики скупают у букинистов бумажные книги, а после этого фактически уничтожают миллионы томов в связи с особенностями технологии их сканирования.

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