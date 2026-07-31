Стоп-кран для ИИ, воры Telegram-аккаунтов и уничтожение книг во имя прогресса. Главное из мира будущего за неделю

Летом 2025 года пользователи обнаружили в Google тысячи переписок с ChatGPT. Их не взломали: владельцы сами создавали общие ссылки и отдельно разрешали поисковикам их находить. Но многие явно не понимали, насколько публичными станут разговоры. В выдачу попали резюме, рабочие данные и личные признания. OpenAI быстро пофиксила настройки индексации, признав, что пользователи слишком часто случайно делились лишним.

И вот год спустя почти та же история случилась с Claude.