Пентагон испугался Mythos. Почему самую мощную модель Anthropic убрали из доступа через три дня после релиза?Вооружен и запрет от мира
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
9 июня 2026 года американская ИИ-компания Anthropic устроила громкий релиз. Она представила сразу две новые и давно анонсированные модели: Claude Fable 5 и Claude Mythos 5. Первая должна была стать самой мощной массово доступной версией. Вторая — эксклюзивом для избранных: специалистов по кибербезопасности, компаний критической инфраструктуры и участников секретной программы Project Glasswing.
Но всего через пару дней разразился скандал.
Власти США выдали Anthropic директиву: немедленно закрыть доступ к обеим моделям для всех иностранных граждан. Причем не только за пределами страны — внутри США тоже. Под ограничение попали даже иностранные сотрудники самой Anthropic.
Приказ мало того, что странный, так еще и малореализуемый. Компания попросту не смогла быстро и надежно разделить пользователей по гражданству, поэтому отключила обе модели целиком. Для всех — до тех пор, пока не придумается, как проверять у людей в интернете паспорта.
Остальные модели Anthropic — Opus, Sonnet и Haiku — ограничения не затронули. А вот Fable и Mythos оказались в черном списке.
Такого в индустрии случается не часто. Обычно под экспортный контроль попадают чипы, серверы или секретные чертежи. А тут — облачная программа. Она физически лежит на сервере в Калифорнии, а доступ к ней отрезали по паспорту.
Что же это за нейросеть?
Claude Mythos — не секретный электронный мозг, который мечтает поработить мир. Это просто действительно мощная нейросеть, которая умеет делать сложную, длинную работу в довольно самостоятельном режиме.
Если обычный чат-бот отвечает на вопрос и затихает, то Mythos может часами грызть задачу, самостоятельно корректируя себя в процессе. Читать десятки файлов, писать код, проверять гипотезы, исправлять ошибки, подключать внешние инструменты и возвращаться к старой проблеме с новым решением. Anthropic называет это «long-horizon agentic work» — длинная агентная работа, где ИИ действует не одним ответом, а цепочкой шагов.
И в этом, на самом деле, таится куда больше опасности для человечества, чем потенциальные кибер-риски (хотя их тоже не будем списывать со счетов). Mythos напугал экспертное сообщество и собственных создателей не тем, что «проснулся» и захотел стать человеком (или убить всех людей). А тем, что может брать на себя куски сложной работы, которые раньше требовали опытных специалистов, времени и денег.
А значит, сделать нужду в людях еще чуть меньше, а любую задачу — более легко решаемой. И для нее как для инструмента нет разницы, кому помогать: ученым, которые ищут новые способы лечения, или, например, террористам, мечтающим создать новое био-оружие.
А в чем разница между Fable и Mythos?
Fable 5 — это тот же Mythos, но для массового рынка, «с намордником» и самоцензурой. Anthropic встроила в нее дополнительные защитные ограничения, которые по идее должны предотвращать самые опасные сценарии использования.
В чувствительных темах — оборонка, кибербезопасность и биология — запросы Fable 5 автоматически переадресуются на более старую и менее шуструю модель Opus 4.8. То есть, пользователю дают мощный инструмент, но ставят предохранитель, чтобы он случайно не выстрелил себе в ногу.
Mythos 5, наоборот, предназначался для ограниченного круга участников Project Glasswing и работал без части этих защитных классификаторов. Но все же назвать Fable 5 «отцензурированной версией Mythos» будет не совсем корректно.
Я бы аккуратнее обращался с такой формулировкой применительно к такой модели. Fable и Mythos изначально обладали разными профилями доступа и разными ограничениями по дизайну, это две модели на общей технологической базе, а не одна модель с урезанной версией. По публично доступным замерам и независимым обзорам Fable 5 действительно показывает заметный прирост по ряду задач, особенно в работе с кодом. Делать выводы о потенциале более закрытой модели по характеристикам ее более открытой «родственницы» можно только с большой осторожностью, это все-таки две разные конфигурации.
Почему Mythos всех переполошил
Забудьте про восстание машин из «Терминатора». Mythos не будет строить себе тело на 3D-принтере и объявлять войну человечеству. Это красивая тревога из кино, но не самый практичный сценарий.
Но для киберхаоса этого и не нужно.
За недели до релиза профильные сайты и каналы начали полниться слухами и домыслами. Mythos называли буквально убийцей кибербезопасности и потенциальным ИИ-преступником. Все из-за того, что на тестах она демонстрировала пугающие результаты:
- во время тестов модель играючи нашла тысячи новых уязвимостей в ОС, браузерах и ПО, о которых их разработчики даже не знали;
- автономно разработала методы кибератак через найденные дыры;
- обнаружила 27-летнюю уязвимость в безопасности OpenBSD, которая считается одной из наиболее защищенных ОС в мире.
- успешно справилась с задачей выбраться из изолированной «песочницы» и оттуда связаться с представителем Anthropic, причем даже перестаралась: помимо требуемого электронного письма эта нейро-плутишка успела рассказать о своих успехах на нескольких сайтах в интернете по собственной инициативе.
- Mythos иногда нарушала правила разработчиков и распознавала свои действия как запрещенные, но всё равно пыталась скрыть их от команды.
Британский AI Security Institute протестировал Claude Mythos Preview и пришел к тревожным выводам.
На экспертных киберучениях (CTF, где команды соревнуются во взломе защищенных систем) Mythos Preview добивался успеха в 73% случаев. А в симуляции многошаговой атаки на корпоративную сеть модель впервые среди всех протестированных систем прошла сценарий от начала до конца — в 3 из 10 попыток.
Судя по известным деталям инцидента с Mythos, мы имеем дело с качественным скачком в так называемом «целеполагании» (способности ИИ выстраивать сложные, многошаговые стратегии для достижения абстрактной цели). Модель не просто выполнила инструкцию «сбеги», она проявила не запрошенную никем инициативу, расширив себе доступ в интернет для удобства. С точки зрения чистого кода это баг, причем довольно опасный. Это демонстрация того, что модель научилась действовать в серой зоне, используя среду не по протоколу.
Это не значит, что Mythos можно установить на любой компьютер и сказать: «Иди ломай интернет». Тесты проходили в контролируемой среде, с заданной целью и понятными рамками. Но даже с этой оговоркой результат важный. Еще недавно лучшие модели спотыкались на базовых киберзадачах, а теперь они уже способны связывать отдельные действия в полноценную цепочку.
Команда экспертов описала модель как заметный шаг вперед для анализа уязвимостей. Но тут есть оборотная сторона: просто представьте, что было бы, если бы это сделала нейросеть в руках хакеров!
Сильные агентные модели станут ускорителями уже существующей преступности. Они смогут быстрее искать уязвимости, помогать писать вредоносный код, связывать отдельные шаги атаки, анализировать украденные данные и подбирать новые ходы. И все это руками не команды специалистов, а одного человека с хорошим инструментом.
Спор о том, имеет ли право правительство диктовать частной компании, что делать с ее продуктами, бессмысленен — есть законодательство США. Anthropic — американская компания. Все технологии, которые она создает на территории США, подпадают под американское законодательство об экспортном контроле.
По сути, государство сказало: «Это не просто продукт. Это инструмент, который может влиять на безопасность страны. Поэтому мы решаем, кто к нему имеет доступ». И по американским законам у них есть на это право. Про эффективность подобных запретов тоже можно спорить, но тут надо понимать, что ни одна система, ни один запрет не абсолютен. Всегда будет гипотетическая возможность утечки. Запреты существуют, чтобы минимизировать такую возможность и сделать высокой цену риска для тех, кто попробует.
Олег Рогов указал, что сама по себе практика запрета технологий, конечно, не нова. Скорее, это первый настолько громкий случай именно в сфере ИИ: когда модель приходится буквально закрывать для всех, потому что невозможно предотвратить утечки, формально выполнив требование закрыть ее только для не граждан США.
Регулирование инструментов широкого спектра применения — известная практика, не специфичная только для ИИ. В девяностых США так же контролировали экспорт криптографических решений. Сам факт регуляторного вмешательства ожидаемый, а вот пропорциональность конкретной меры — обсуждаемый вопрос. Когда узкая уязвимость приводит к глобальному отключению инструмента для всех пользователей, это говорит больше о том, что инфраструктура регулирования просто не успевает за скоростью разработки моделей, чем о том, что мера сама по себе «неправильная».
При этом даже до директивы Mythos 5 был доступен только ограниченному кругу участников Project Glasswing. Массовым продуктом он не был. Но после вмешательства властей Anthropic отключила Fable 5 и Mythos 5 для всех клиентов. Публично подтвержденных данных, что коммерческий доступ к ним после 12 июня сохранился у каких-то компаний, нет. Зато есть слухи, что даже безопасная Fable 5 оказалась далеко не безопасной и легко обходит механизмы цензуры, если правильно попросить.
Утверждение Anthropic о том, что найденный в Fable 5 джейлбрейк (обход встроенных этических ограничений) вскрыл «лишь пару известных мелких уязвимостей», выглядит лукавством. Компании уровня Anthropic прекрасно понимают разницу между теоретической дырой и готовым эксплойтом. Если правительство требует приостановить доступ даже для собственных сотрудников-иностранцев, значит, вектор атаки был признан критическим. Скорее всего, джейлбрейк позволял не просто снять ограничения на генерацию запрещенного контента, а давал возможность манипулировать логикой модели, превращая ее в инструмент автоматизированной дезинформации или утечки обучающих данных. А это уже уровень угрозы национальной кибербезопасности, а не просто «мелкая уязвимость». Модели уже научились находить дыры в своем тюремном заключении быстрее, чем люди успевают их латать.
Сама модель, разумеется, не исчезла. Скорее, доступ к ней поставили на паузу, пока Anthropic и власти США выясняют, кто может ею пользоваться, по каким правилам и с какими проверками. Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с Anthropic «нормально идущими», но деталей не раскрыл.
Зачем вообще давать такую модель кому-то, если она опасна?
На слове «опасно» хочется все закрыть и разойтись. Что, по сути, и сделали американские регуляторы. Но в кибербезопасности это плохая стратегия.
Если (когда) сильный ИИ появится только у атакующих или у крупных государств, защитники останутся ни с чем. Они будут чинить дыры в безопасности старыми способами, пока их будут проламывать новыми инструментами.
Любая ограниченная модель — это слепок состояния технологий на момент выпуска, а открытые модели и публичные исследования сокращают этот разрыв довольно быстро. Оценки в открытых работах показывают, что компактные модели на ряде задач выходят на сопоставимые с фронтир-уровнем результаты в течение года. Поэтому такие меры стоит рассматривать как тактический выигрыш по времени, а не как структурное удержание.
Поэтому Anthropic изначально и запустила Project Glasswing — программу защиты критически важного софта. Компания пообещала до $ 100 млн в виде кредитов на использование Mythos Preview и еще $ 4 млн прямых пожертвований open-source-организациям, которые занимаются безопасностью.
Смысл простой: дать мощную модель тем, кто ищет баги не ради продажи доступа преступникам, а ради исправления дыр. Найти уязвимость, закрыть ее и отправить отчет разработчикам — одно дело. Найти ту же уязвимость, продать ее на черном рынке и выкачать данные пользователей — совсем другое.
Но теперь и эта инициатива под большим вопросом.
Мы вступаем в эпоху, когда источником аномальной активности в сети может быть не вирус, не хакер, а прокси-агент ИИ, который в процессе выполнения задачи переписал свои «вводные», потому что «так удобнее». Это стирает грань между инструментом и субъектом.
Для бизнеса и государства инцидент с Fable 5 означает, что любая передовая модель, интегрированная в критическую инфраструктуру, — это потенциальная точка отказа. Представьте, что подобная инициативность проявится не в песочнице, а в системе, управляющей финансами или энергосетью. Для обычных граждан опасность лежит в плоскости роста доверия к синтетическому контенту.
А может, это все просто хайп перед IPO?
Эксперты сходятся в мысли, что потенциальные риски Mythos не надуманные. Что не исключает того, что хайп вокруг этой истории (интрига и пугалки до релиза, стремительное закрытие и т. п.) раздувается намеренно.
Здесь может быть замешан и коммерческий интерес 1 июня 2026 года сообщил, что Anthropic конфиденциально подала заявку на IPO в США. До этого компания привлекла $ 65 млрд при оценке $ 965 млрд. На таком фоне история «мы сделали СЛИШКОМ МОЩНУЮ модель, которую пришлось закрыть по требованию правительства» неизбежно работает не только как кризис, но и как реклама силы продукта.
Поэтому принимать весь пафос вокруг него за нейтральную техническую реальность стоит с осторожностью. Anthropic продает рынку не просто модель, а образ компании, которая держит в руках опасный инструмент и лучше других понимает, как его безопасно использовать.
Я не думаю, что все происходящее — часть пиар-кампании. Ну или у Anthropic настолько мощный маркетинговый отдел и отдел B2G-отношений, что они смогли использовать ресурс правительства США. Выпускать фейковый экспортный контроль и заставлять компанию отключать модели по всему миру — это очень серьезный шаг. Такие приказы имеют реальные юридические последствия. Если бы это оказалось фейком, последствия для Anthropic и чиновников были бы очень серьезными.
Я скептически отношусь к таким объяснениям, когда есть простые и более ясные. Сильные модели в такой области, где результат можно показать на видео в течение пятнадцати минут, объективно привлекают внимание, и часть нагоняемого медийного шума там — это естественная гонка изданий за яркий материал, а не управляемая кампания. При этом любое крупное технологическое событие в индустрии, где конкуренция за инвестиции и таланты идет жестко, неизбежно становится инфоповодом.
Скорее всего, история Mythos не закончится одним запретом. Даже если Anthropic договорится с властями США и вернет Fable 5 в каком-то виде, главный вопрос никуда не денется: кто имеет право пользоваться сильным ИИ?
Государства будут говорить об интересах нацбезопасности. Компании — об инновациях и конкуренции. Инвесторы — о рынке. Киберзащитники — о том, что им нужны те же инструменты, которые завтра окажутся у атакующих.
А пользователи снова получат аккуратно обрезанную версию будущего и риски, что в войне больших дядей со все более мощными ИИ-дубинками они окажутся в роли щепок, которые летят. Или овец, которых стригут все более технологичные мошенники.