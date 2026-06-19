9 июня 2026 года американская ИИ-компания Anthropic устроила громкий релиз. Она представила сразу две новые и давно анонсированные модели: Claude Fable 5 и Claude Mythos 5. Первая должна была стать самой мощной массово доступной версией. Вторая — эксклюзивом для избранных: специалистов по кибербезопасности, компаний критической инфраструктуры и участников секретной программы Project Glasswing.

Но всего через пару дней разразился скандал.

Власти США выдали Anthropic директиву: немедленно закрыть доступ к обеим моделям для всех иностранных граждан. Причем не только за пределами страны — внутри США тоже. Под ограничение попали даже иностранные сотрудники самой Anthropic.

Приказ мало того, что странный, так еще и малореализуемый. Компания попросту не смогла быстро и надежно разделить пользователей по гражданству, поэтому отключила обе модели целиком. Для всех — до тех пор, пока не придумается, как проверять у людей в интернете паспорта.

Остальные модели Anthropic — Opus, Sonnet и Haiku — ограничения не затронули. А вот Fable и Mythos оказались в черном списке.