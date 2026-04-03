Более вероятные катастрофические сценарии связаны не с появлением явной злобы или ненависти, а с рассогласованием целей и инструментальным стремлением сохранить возможность достигать своей цели.

Иными словами, если опасный сценарий и случится, то с нынешними моделями он будет выглядеть как холодная оптимизация, а не как эмоциональный бунт.

Глобальный силовой переворот «за одну ночь»

Вариант, где одна система практически сразу получает решающее преимущество и моментально захватывает мир, обсуждается, но все чаще рассматривается как один из крайних, а не как единственный или главный путь.

Да, тревогу вызывают новости о том, что в виртуальных «песочницах» иишки, которым дали контроль над ядерным вооружением, быстро переходят к сценарию взаимного уничтожения. Но такие испытания проводятся не затем, чтобы натренировать ИИ перехватывать контроль и запускать обратный отсчет для планеты. А наоборот, чтобы выявить принципы машинной логики и понять, что можно противопоставить такому рискованному сценарию.

Армии роботов

Многим хорошо запомнились кадры из фильмов про «Терминатора» или сериала Battlestar Galactica: шагающие стройными рядами человекоподобные роботы, как похожие на человека, так и лишь отдаленно напоминающие его. Воплощенная сила металла, механизмов, электроники и безжалостной нечеловеческой воли, которой сложно что-то противопоставить обычному человеку из плоти и крови.

Страшно? Да. Реалистично? Ну…

Сценарий с армиями гуманоидных роботов возможен в художественном смысле, но в профессиональных оценках он не входит в топ рисков дальнейшего развития робототехники и искусственного интеллекта.

Гораздо больше, чем возможность создания механической армии, специалистов волнуют куда более близкие проблемы программных агентов, манипуляции ИИ через инъекции промпта, риски кибербезопасности и другие сценарии из области софта, саботажа и социнженерии.

Что до роботов — чтобы создать армию, теоретически могущую победить человеческую, сейчас требуется очень много ресурсов, перестройка экономик и — все еще — людские руки. И то даже при оптимистичных сценариях доля роботов через 10 лет будет еще слишком мала, чтобы они представляли собой реальную опасность.