Миллионные убытки от кибератак, разочарование в VR-очках и офлайн-ИИ для апокалипсиса. Главные новости высоких технологий за неделю
Вышло обновление «Гигачата»: чему он научился
«Сбер» 24 марта выпустил обновление своей ИИ-модели GigaChat — и это не просто пара новых фишек. Главное изменение: у нейросети появилась долговременная память. Теперь она может запоминать информацию о пользователе и использовать ее в следующих диалогах: от предпочтений до работы и личных деталей (если вы сами ими делитесь и не отключаете эту опцию специально).
Это меняет сам формат взаимодействия. Раньше каждый разговор с ИИ начинался с нуля — приходилось заново объяснять контекст. Теперь модель ведет себя как постоянный помощник, который «помнит», кто вы и чем занимаетесь. Параллельно ускорили ответы, встроили поиск по интернету и добавили возможность выполнять код прямо внутри чата — например, анализировать таблицы или считать данные.
На практике это шаг от «чат-бота» к персональному ассистенту. Но вместе с удобством появляется и вопрос: сколько информации о себе пользователь готов отдавать системе, которая эту информацию сохраняет и использует дальше. Больше о новом Gigachat Ultra — в нашем материале по ссылке.
Дзен представил ИИ-ассистента «Глиф»
«Дзен» добавил в приложение собственный ИИ-ассистент для новостей — он получил название «Глиф». Сервис встроен прямо в ленту и появляется под публикациями в виде кнопки «Что это значит?». По сути, это попытка удержать пользователя внутри платформы: вместо того чтобы идти в поиск и разбираться самостоятельно, можно сразу задать вопрос по материалу.
Идея в целом не нова: аналогичные механизмы уже давно использует Google-поиск и многие другие поисковики и новостные сайты. В плотном потоке новостей людям часто некогда вчитываться, они хотят сразу знать — что произошло на самом деле, почему это важно, как это скажется на жизни. Раньше пользователь уходил за этими ответами в другие сервисы, теперь «Дзен» пытается закрыть этот сценарий у себя. Ассистент обучен на массиве из более чем 200 млн новостных материалов, то есть должен уметь не просто пересказывать текст, а объяснять контекст.
Удобно — но при этом именно сервис теперь решает, как объяснить событие и какие акценты расставить. Если вы предпочитаете думать головой даже в эпоху ИИ, но тоже заняты и не хотите пропускать важное — читайте наши дайджесты «Что происходит».
Google придумала алгоритм, который спасет от дефицита ОЗУ
Возможно, дефицит памяти, подпитываемый всем этим ИИ-бумом, с нами не навсегда. Компания Google представила алгоритм TurboQuant, который сжимает «рабочую память» нейросетей (так называемый KV cache) и уменьшает требование к размерам ОЗУ примерно в шесть раз, одновременно ускоряя их работу до восьми раз — без потери точности.
Контекст здесь важнее самой технологии. С 2024 года рынок живет в состоянии постоянного дефицита карт и чипов памяти (ОЗУ): из-за бума нейросетей производители переключились на дорогую память для дата-центров, а обычная DRAM подорожала в разы и стала дефицитом (тут плачут геймеры). В какой-то момент до 40% мировых поставок памяти уходило под ИИ-задачи, а цены росли на десятки и сотни процентов.
И вот на этом фоне появляется решение, которое потенциально снижает потребность в памяти в несколько раз и позволяет обойтись меньшими средствами. Рынок отреагировал мгновенно: акции производителей памяти вроде Micron и SK Hynix пошли вниз — инвесторы испугались, что спрос может просесть.
Правда, это не обязательно «плохая новость» для индустрии производителей памяти. Такие технологии часто работают наоборот: чем дешевле и доступнее становится ИИ, тем быстрее он масштабируется — и в итоге съедает еще больше ресурсов. Но сам факт важен: один алгоритм уже способен пошатнуть рынок, который казался перегретым.
Бизнес теряет десятки миллионов рублей в минуту из-за кибератак
Названа цена простоя российских компаний из-за кибератак — в отдельных случаях она достигает десятков миллионов рублей за минуту. По оценке эксперта по информационной безопасности Артема Жадеева, средняя стоимость IT-простоя составляет около 440 тысяч рублей в минуту, но в реальности разброс может отличаться в разы — в зависимости от того, куда пришелся удар.
может достигать ущерб из-за действий хакеров за минуту простоя.
Самые дорогие инциденты — в финансах и промышленности. В банковской сфере минута простоя может стоить до 15 млн рублей из-за остановки платежей и расчетов. В производстве, логистике и энергетике — до 80 млн рублей: там останавливаются реальные процессы, а восстановление может занять недели.
При этом основная часть убытков формируется не сразу, а позже — через штрафы, срывы контрактов и судебные претензии.
Это важно понимать, потому что кибератаки давно перестали быть «проблемой айтишников». Речь идет о прямом финансовом риске для бизнеса: один инцидент может остановить операции и повлиять на компанию на годы вперед.
«Поэтому, когда бизнес спрашивает, зачем платить за кибербезопасность, ведь у нас ничего не воруют, правильный ответ звучит так: мы платим не за защиту от хакеров, а за то, чтобы минута вашего простоя так и осталась просто минутой, а не превратилась в точку невозврата»
ИИ стал главным советчиком при покупках
Две трети россиян ориентируются на рекомендации ИИ при онлайн-покупках — такие данные привел ВЦИОМ.
учитывают советы алгоритмов. Каждый четвертый делает это регулярно.
При этом большинство хорошо понимает, что именно такие системы уже встроены в маркетплейсы и интернет-магазины.
Но полного доверия к алгоритмам нет. 59% готовы пользоваться рекомендациями, но хотят принимать решение сами, а 37% предпочитают вообще обходиться без ИИ. В итоге сформировались три модели поведения: часть покупателей фактически следует за алгоритмами, часть использует их как подсказку и проверяет информацию, а часть сознательно дистанцируется — в том числе из-за опасений за персональные данные.
Разница особенно заметна по возрасту: молодые пользователи чаще делегируют выбор ИИ — от одежды до досуга, — тогда как в более чувствительных категориях вроде финансов или здоровья скепсис сохраняется у всех. При этом ответственность за покупку большинство по-прежнему оставляет за собой, даже если решение принималось с опорой на рекомендации.
В будущем россиянам хотят дать выбор, продолжать пользоваться встроенными ИИ-инструментами или отказаться от них. А пока они продолжают взаимодействовать с ними, порой даже не догадываясь, что за алгоритмы советуют им ту или иную покупку. О том, как это работает и почему ИИ незаметно стал вашим персональным шопинг-ассистентом, читайте в наших материалах.
Появился офлайн-ИИ на случай цифрового апокалипсиса: Project N.O.M.A.D.
Появился проект, который предлагает «интернет без интернета» — автономную базу знаний с ИИ, работающую полностью офлайн. Речь о системе N.O.M.A.D.: в нее уже встроены локальный ассистент, энциклопедии, медицинские справочники, карты и навигация. Все это запускается прямо на устройстве — без подключения к серверам и облакам.
Идея в том, чтобы сохранить доступ к информации в ситуации, когда сеть недоступна — от локальных сбоев до более жестких сценариев. Внутри используется локальный ИИ (например, через Ollama), который может отвечать на вопросы, помогать с ремонтом техники или подсказывать базовые медицинские действия. Параллельно — офлайн-версии «Википедии», учебников и карт, чтобы не зависеть от внешней инфраструктуры.
Такие решения выглядят нишевыми, но их появление — прямой ответ на новую реальность. Чем сильнее мир зависит от облаков, тем болезненнее любые сбои: отключения, блокировки, аварии. Так что в случае апокалипсиса оставшиеся в живых люди будут совершенно беспомощны, хотя еще недавно им были доступны все знания мира, в том числе необходимые для выживания и дальнейшего возрождения цивилизации.
Хотя для надежности мы бы все же порекомендовали все скопировать в старый добрый бумажный формат, начиная с учебника ОБЖ и краткого справочника садовода. И от бензина в генераторе не зависит, и костер растопить удобнее.
В Telegram появился ИИ-редактор текста
В бета-версии Telegram для Android (12.6) появился встроенный ИИ-редактор текста — он работает прямо в поле ввода сообщений. Чтобы его вызвать, достаточно набрать несколько строк: справа появляется кнопка AI, через которую можно отредактировать текст перед отправкой.
Инструмент предлагает несколько базовых сценариев: перевод на разные языки, изменение стиля и тона, исправление ошибок, а также автоматическое добавление эмодзи.
По сути, это полноценный редактор поверх обычного чата — пользователь может переписать сообщение, не выходя из диалога, и сразу отправить итоговый вариант.
Функция работает с ограничениями: часть возможностей доступна бесплатно, но основной объем генераций, вероятно, будет привязан к подписке Telegram Premium — там обещают лимиты, увеличенные в десятки раз. Правда, судьба Telegram, как и возможности оплатить Premium в России пока остается туманной.
Пока новые опции доступны только в beta-версии, но скоро обещают добавить в одном из ближайших обновлений. Параллельно доработали интерфейс чатов (например, индикаторы реакций и голосов в опросах) и расширили функции музыкального профиля, включая загрузку треков с устройства.
Российские ученые поделятся секретом продления жизни
Российские ученые заявили о готовности делиться с научным миром технологиями продления жизни — речь идет о разработках на основе факторов Яманаки, которые позволяют «перезапускать» клетки и возвращать им более молодое состояние.
Ключевой интерес сейчас — к биотехнологиям: восстановлению внеклеточного матрикса, работе с эпигенетикой и созданию клеточных терапий. Отдельно обсуждали сами факторы Яманаки — белки, которые способны перепрограммировать клетки. Российским исследователям удалось воспроизвести их редкие плазмиды, сейчас идет работа над их модификацией. При этом ученые прямо заявляют, что у науки уже есть понимание механизмов старения, но пока не хватает инструментов, чтобы ими управлять. Поэтому они готовы делиться наработками бесплатно, чтобы ускорить развитие направления.
Это важный сигнал: тема долголетия постепенно выходит из области теории в практику. Но пока речь скорее о фундаменте — понимании процессов и первых технологиях, а не о готовом «лекарстве от старости».
Автор термина «метавселенная» раскритиковал умные очки
Автор термина «метавселенная» Нил Стивенсон усомнился в том, что будущее за VR-очками. По его мнению, носимые на лице гаджеты не вызывают доверия и выглядят для окружающих «зловеще», а значит, вряд ли станут массовым форматом взаимодействия с виртуальной и дополненной средой.
Стивенсон сам придумал слово «метавселенная» еще в 1992 году в романе «Лавина», где описывал цифровой мир, доступный через специальные очки. Эта идея во многом вдохновила современные компании, включая Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ), которая строит свою стратегию вокруг VR и AR. Но теперь писатель считает, что ставка на «устройства на лице» может оказаться тупиковой.
«Раньше я задавал риторический вопрос: вы правда думаете, что через пару десятков лет люди по-прежнему будут пялиться в маленькие прямоугольники в своих руках? В то время мне казалось очевидным, что ответ — нет. Однако теперь я передумал. Через двадцать лет все будут пялиться в маленькие прямоугольники. По крайней мере, именно так будут обстоять дела, если единственная альтернатива — носить что-то на лице».
Впрочем, если не связывать все с виртуальной реальностью, очень может быть, что привычный формат «пялиться в смартфон» устареет намного раньше, чем думает Стивенсон. Уже сейчас люди постепенно переходят к формату голосовых команд ИИ-помощникам. А когда они будут полноценными агентами с возможностью запускать приложения и действовать в них, вместо смартфона будет достаточно наушника в ухе. И, так и быть, умных очков, которые будут выглядеть как обычные стайлинговые.
