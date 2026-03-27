Миллионные убытки от кибератак, разочарование в VR-очках и офлайн-ИИ для апокалипсиса. Главные новости высоких технологий за неделю

«Сбер» 24 марта выпустил обновление своей ИИ-модели GigaChat — и это не просто пара новых фишек. Главное изменение: у нейросети появилась долговременная память. Теперь она может запоминать информацию о пользователе и использовать ее в следующих диалогах: от предпочтений до работы и личных деталей (если вы сами ими делитесь и не отключаете эту опцию специально).

Это меняет сам формат взаимодействия. Раньше каждый разговор с ИИ начинался с нуля — приходилось заново объяснять контекст. Теперь модель ведет себя как постоянный помощник, который «помнит», кто вы и чем занимаетесь. Параллельно ускорили ответы, встроили поиск по интернету и добавили возможность выполнять код прямо внутри чата — например, анализировать таблицы или считать данные.

На практике это шаг от «чат-бота» к персональному ассистенту. Но вместе с удобством появляется и вопрос: сколько информации о себе пользователь готов отдавать системе, которая эту информацию сохраняет и использует дальше.