24 марта 2026, 15:00

Новый «Гигачат»: долгая память, зачатки самопознания. Как работает последняя версия GigaChat Ultra

24 марта «Сбер» представил обновленный GigaChat Ultra с кучей новых фишек. Новая модель российской нейронки не просто стала «быстрее и умнее», теперь из нее можно сделать полноценного персонального ассистента, который будет помнить предпочтения (если сами захотите). Что нового появилось в «Гигачате», как это работает и зачем ему долговременная память — разобрались для вас вместе с экспертами.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Во вторник, 24 марта, «Сбер» представил обновленную версию своего ИИ-помощника «Гигачат» — на базе флагманской модели GigaChat Ultra. На первый взгляд это выглядит как просто очередной апгрейд: быстрее, умнее, точнее. Такие новости появляются каждую неделю — все ИИ-модели непрерывно развиваются и 2−4 раза в год выкатывают какую-нибудь новую свою версию.

Но если разобрать детали, становится ясно — речь идет уже о попытке поменять сам принцип взаимодействия человека с цифровыми сервисами на основе ИИ-модели от «Сбера».

Что изменилось?

Самое заметное нововведение — долгосрочная память. Раньше общение с ИИ выглядело как серия отдельных диалогов: каждый новый чат начинался с нуля, причем рекомендовалось каждый раз задавать контекст заново.

Теперь модель автоматически запоминает факты о пользователе и переносит их между сессиями.

Речь не только о предпочтениях вроде «люблю краткие ответы» или «не подлизывайся». Система может учитывать профессию, задачи, привычки, даже информацию о близких — в той мере, в которой человек сам ее сообщает.

«Обновление затронет повседневные сценарии миллионов пользователей. Благодаря долгосрочной памяти „Гигачат“ теперь помнит, что пользователь, например, филолог, увлеченный текстами, его сын интересуется аниме, а сам он работает менеджером по продажам, — и учитывает это в каждом новом диалоге без необходимости повторять контекст», — ответили на запрос ТВЗ в пресс-службе «Сбера».

Эти данные синхронизируются между устройствами при входе через «Сбер» ID, хотя саму функцию можно отключить, если вам не нравится, что ИИ знает о вас слишком много.

Больше полезных знаний
Почему не стоит откровенничать с ИИ и как ваши диалоги могут попасть на стол к следователю
OpenAI и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам. Пора паниковать?
Нейросети сводят людей с ума? Как не попасться в ловушку «поддерживающего бреда» и заметить реальные риски в искусственном общении

Главный плюс долгосрочной памяти заключается в том, что она разделяет постоянное знание и ситуативный контекст. Система может поддерживать высокий уровень персонализации и согласованности, не расходуя драгоценное место в контекстном окне на повторяющуюся из запроса в запрос информацию. Эта эволюция важна для превращения ИИ из чат-инструмента в максимально персонализированного агента, способного справляться со сложными долгосрочными задачами и сопровождать человека в повседневности.

Владислав Куренков
руководитель научной группы «Адаптивные агенты» Института AIRI

Так или иначе, это принципиальный сдвиг: ИИ перестает быть «обезличенным универсальным инструментом» и начинает работать с конкретно вашим накопленным контекстом. Проще говоря, теперь пользователю можно меньше объяснять и больше получать ответов по делу.

И что немаловажно, это обновление делает модель еще и безопаснее.

Долгое время главной болью в работе с LLM (большими языковыми моделями) была «амнезия» в диалоге. В традиционном подходе каждый новый запрос для модели — это как разговор с незнакомцем, который забыл, о чем вы говорили 5 минут назад.

Добавление долгосрочной памяти и самопознания решает три критически важные для нас задачи. Это снижение векторов атак через инъекции, контроль аутентичности и защита персонализации модели.

Игорь Бедеров
ИИ-эксперт, председатель совета КС НСБ России

Второе изменение — скорость. По данным компании, ответы в новой модели генерируются примерно в два раза быстрее. За этим стоит архитектура Mixture of Experts: модель работает как команда узких специалистов и «подключает» только нужные части под конкретную задачу.

Для пользователя эффект очевиден — меньше ожидания даже на сложных запросах.

Третье — встроенный интернет-поиск. Теперь GigaChat по умолчанию сам подтягивает актуальную информацию из интернета, не требуя включать для этого отдельный режим. Это уже доступно у иностранных конкурентов, Алисы от "Яндекса" и важно для задач, где данные быстро устаревают: новости, рынки, курсы, события.

Онлайн-поиск работает даже в режиме «Общение голосом». В результате диалог с голосовым ассистентом на базе Gigachat по заверениям компании стал полноценно интерактивным: пользователь может перебивать модель, уточнять детали или мгновенно менять тему — система обрабатывает смену контекста без задержки, уточняя информацию онлайн в режиме реального времени. После завершения разговора в чате можно будет прочитать ее полную текстовую расшифровку.

Что изменилось под капотом

Во-первых, появился встроенный код-интерпретатор. Это изолированная среда выполнения программного кода прямо в интерфейсе помощника.

Раньше нейросеть могла сгенерировать код, но не могла его проверить — этим занимались программисты-вайбкодеры. Теперь она сама его запускает в изолированной среде и проверяет на работоспособность: обрабатывает файлы, считает, строит графики, валидирует данные, не затрагивая системы пользователя.

Как пояснил для нас представитель «Сбера», эта функция полезна не только программистам. Встроенный интерпретатор кода превращает «Гигачат» в персональный аналитический инструмент для любых деловых и повседневных задач. Достаточно загрузить таблицу с расходами — и помощник сам обработает данные, найдет отклонения и построит наглядный график прямо в чате.

Во-вторых, улучшилась работа в прикладных задачах. По словам разработчиков, заметный рост качества есть в математике, программировании, а также в сферах, где важна точная терминология, — право, финансы, медицина, кибербезопасность. Особенно с учетом российской специфики.

По оценкам экспертов компании и по данным открытых тестов («весов»), флагманская модель GigaChat Ultra уже сейчас превосходит DeepSeek V3.1, Qwen3−235B и своего предшественника GigaChat 2 Max в русскоязычных задачах, математике и общих рассуждениях. Открытые независимые тесты пока не проводились.

И, наконец, в-третьих, появилась функция «самопознания». Модель теперь отвечает на вопросы о себе, опираясь на актуальную документацию.

Это попытка решить старую проблему нейросетей — когда они уверенно рассказывают о несуществующих функциях или устаревших возможностях, о которых они просто не могли знать.

Добавление самопознания и долгосрочной памяти — это не фича для развлечения. Это база для построения действительно сложных систем автоматизации расследований и аналитики. Это позволяет снизить когнитивную нагрузку на оператора и переложить на ИИ поддержание целостности контекста.

Игорь Бедеров

Если упростить, раньше нейросеть была «умным собеседником». Теперь она постепенно становится рабочим инструментом.

Следующий шаг, который в планах компании на этот год, — автономность. «Сбер» уже тестирует сценарии, где пользователь дает задачу, а ИИ выполняет ее в фоне и возвращается с результатом. Это попытка делегирования действий, как, например, в агентах-ботах GPT, Claude или OpenClaw.

Больше полезных знаний
Не спешите устанавливать Clawdbot. В хайповом нейропомощнике нашли пачку критичных опасностей
Ваш ИИ-агент может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения