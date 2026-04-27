Остаться в цифре. Возможно ли оцифровать сознание и сделает ли это вас бессмертным
© ТВЗ, создано при помощи нейросети
Что такое цифровое бессмертие
Фантасты и футурологи уже давно размышляют о том, что, личность человека — не более чем информация в нейронах (основная клетка нервной ткани, она хранит, принимает и передает информацию через электрические и химические сигналы) его мозга.
А если так, то лишь развитие технологий отделяет нас от того, чтобы начать записывать информацию из нашего мозга на различные цифровые носители.
Сначала это могут быть небольшие «дополнения» вроде нейрочипов, которые сейчас встраивают в мозг компании вроде Neuralink Илона Маска. Они станут «мостиком» между человеком и компьютером и позволят передавать на внешние устройства сначала команды прямиком из мозга, а затем и информацию, мысли, воспоминания.
Потом, возможно, появятся внешние устройства памяти. С их помощью люди смогут записывать, хранить и перемещать колоссальные объёмы информации, а потом выгружать их и забывать — за ненадобностью.
В перспективе такая технология могла бы осуществить давнюю мечту человечества — возможность запоминать информацию, читать книги, осваивать навыки и учить языки, просто «загрузив» нужное умение прямиком в мозг.
Ну и наконец, возможность записать информацию из мозга на цифровой носитель могла бы обеспечить человечеству так называемое «цифровое бессмертие».
В показанном там мире к мозгу человека с детства подсоединяли специальные цифровые носители — «стеки», которые были его дублирующим мозгом. В них хранились все воспоминания, которые человек получал в течение жизни, а также его сознание.
При смерти биологического тела информация из стека загружалась в облако. Оттуда личность человека можно было перезаписать на другой стек и получить новое тело — клонированное или синтетическое, но практически полностью «идентичное натуральному». Правда, не факт, что идентичное исходному.
Можно ли в принципе оцифровать сознание
Технологии, которая могла бы считывать, а тем более переносить куда-то информацию прямиком из головы, пока нет.
Люди научились считывать разве что электромагнитные импульсы (возмущение электромагнитного поля, может быть отражением электрохимических процессов между нейронами) с коры головного мозга, но они дают ученым мало информации. И не факт, что в принципе поддаются осмысленной расшифровке.
Кроме того, с точки зрения философии сама идея куда-то сдублировать личность человека кажется не слишком жизнеспособной. Здесь возникает «парадокс корабля Тесея», который можно сформулировать так: «Если все составные части исходного объекта заменить, остается ли объект тем же объектом?»
Все было бы проще в теории, если бы мы достоверно знали, что вся наша суть заключается исключительно в байтиках информации, записанных на нейронах мозга. Однако это не совсем так.
Помимо сознания, человека может определять много переменных. Далеко не все из них можно точно измерить и воспроизвести.
Сюда относятся не только ваши навыки и воспоминания, но также:
- опыт тела (будет ли человек, идентичность которого была построена в том числе вокруг некоего физического недостатка или достоинства, оставаться тем же, будучи лишен его в новом теле);
- определенным образом выстроенные нейронные связи (ваш способ обработки информации) и так далее.
В теории скачок в этом направлении возможен, если появится по-настоящему сильный искусственный интеллект.
Фантасты и футурологи грезят будущим, в котором появятся боты с полноценным сознанием и роботизированным телом, позволяющим продолжать жить почти как обычный человек. Однако пока неизвестно, сможет ли такой ИИ достоверно воспроизвести человеческий способ мышления или все, на что он будет способен, — это создавать достоверную, но не развивающуюся копию.
А если полноценные цифровые личности все же появятся, перед человечеством остро встанет целый ряд вопросов морально-этического и правового характера. Прежде всего, придется решить, считать ли цифровых людей полноценными членами общества со всеми правами или же они останутся в категории «вещей», наделенных разумом и считающих себя людьми.
Цифровые памятники
Если с цифровым бессмертием пока все сложно, то цифровое посмертие — «памятник» ушедшим людям, выраженный в их информационном наследии, — наша реальность.
Самый простой и доступный вариант — «мемориальные страницы».
В интернете уже сейчас есть тысячи аккаунтов, пользователи которых уже никогда не появятся онлайн. Практически все соцсети дают возможность близким покойного заморозить его страницу, превратив в стену памяти.
- Тренд задала ныне запрещенная в РФ соцсеть, принадлежащая запрещенной и признанной экстремистской компании Meta в 2009 году. Сначала страницы делались мемориальными после предоставления свидетельства о смерти. Теперь же пользователи еще при жизни могут назначить «хранителя» страницы, который получит ограниченную возможность распоряжаться ею после смерти владельца аккаунта. На такие страницы можно добавлять памятные посты и выражения соболезнования близким.
- Во «ВКонтакте» после смерти пользователя его близкие могут обратиться в поддержку, чтобы повысить приватность страницы или удалить ее. Это могут сделать и люди из списка друзей, предоставив копию свидетельства о смерти.
При этом никто таким образом не сможет получить доступ к странице, изменить публичные данные или восстановить страницу, если она была удалена владельцем при жизни. Она остается «замороженной», а под именем пользователя появляется надпись «Страница умершего человека».
Иногда соцсети просто удаляют страницы неактивных пользователей, однако все чаще для страниц умерших просят сделать исключение, чтобы оставить их друзьям и близким возможность хотя бы иногда перечитывать прижизненные посты и вспоминать ушедших.
Появились даже специальные сервисы — виртуальные кладбища, которые дают пользователям возможность создать цифровой памятник ушедшим близким.
Виртуальное кладбище — это некая виртуальная локация или платформа (вебсайт, блог и т. п), которая имеет разные форматы и виды и позволяет:
- создать в онлайн-среде место для поминовения усопших;
- сохранить цифровое наследие покойного в виде его фото, писем и постов, сделав виртуальный «памятник»;
- создать историю жизни усопшего в виде некролога с годами жизни и воспоминаниями о нем его близких.
Первое в мире виртуальное кладбище появилось в 1994 году по инициативе сотрудника отдела информационных технологий Ньюкаслского университета доктора Линдси Маршалла. Маршалл считал несправедливым, что в СМИ публикуют новости только о смерти известных людей, и решил создать сайт, где можно увековечить память любого человека. Сервис работает до сих пор.
Если человек при жизни был активным пользователем Сети и оставил после себя солидный массив данных в виде постов и переписок, технологии анализа данных и нейросетей позволяют создавать на основе этой информации чат-ботов, общающихся от имени мертвых.
Разработчики таких чат-ботов стараются добиться правдоподобия реакций, стиля изложения, характерных фраз пользователей, чтобы у общающихся с ними возникало ощущение, что они говорят со все еще живым человеком.
Со временем чат-боты станут все более сложными за счет машинного обучения и, возможно, с какого-то момента начнут обладать даже самосознанием.
Создатели проектов посмертных чат-ботов предлагают еще при жизни озаботиться вопросом создания своей цифровой копии. Они собирают информацию из привязанных профилей человека в социальных сетях и собственного «общения» с хозяином. А иногда даже записи голоса, чтобы потом с помощью нейросетей создавать достоверные голосовые дипфейки и позволить близким еще раз услышать близкого человека.
В целом сейчас возможно создать даже виртуальный «аватар», выглядящий как живой человек, и пообщаться с ним как по видеозвонку. Или даже больше — загрузить его в виртуальную реальность и встретиться с ним, почти как при жизни.
С помощью специальной гарнитуры и перчаток, имитирующих прикосновения, можно не только пообщаться с цифровым двойником реального человека, но и прикоснуться и обнять.
Однако пока все эти разработки находятся еще только в начале пути. Они не создают полноценную цифровую копию умершего человека, а предлагают его весьма упрощенную версию, которая не способна стать продолжением человеческого сознания.
Так стоит ли заниматься вопросами цифрового посмертия?
Если вы считаете, что вам или вашим близким будет легче, если после смерти человека останется возможность почтить его память в цифровой среде или еще раз попрощаться, озаботиться этим стоит еще при жизни.
Создать сколь-либо правдоподобную цифровую копию человека возможно только при наличии достаточного массива данных о нем. Если же присутствие в Сети сводится к роли молчаливого читателя, а соцсеть завалена репостами, даже очень сильный чат-бот не сможет на основе этой информации сгенерировать что-то путное.
Однако, вступая на этот путь, важно понимать, что выкладываемые в Сеть данные о вас и вашей жизни — это ваш выбор открыться публике со всеми вытекающими рисками. Излишняя откровенность о себе в интернете может сыграть с вами злую шутку, если кто-то решит воспользоваться этой информацией против вас. Кроме того, большой вопрос, поможет ли цифровая копия экологично проститься с ушедшими людьми или только разбередит раны и затянет процесс принятия смерти и горевания.
Но в вопросах конечности жизни и чувств по этому поводу общих рецептов быть не может.