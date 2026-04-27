Остаться в цифре. Возможно ли оцифровать сознание и сделает ли это вас бессмертным

Что такое цифровое бессмертие

Фантасты и футурологи уже давно размышляют о том, что, личность человека — не более чем информация в нейронах (основная клетка нервной ткани, она хранит, принимает и передает информацию через электрические и химические сигналы) его мозга.

А если так, то лишь развитие технологий отделяет нас от того, чтобы начать записывать информацию из нашего мозга на различные цифровые носители.

Сначала это могут быть небольшие «дополнения» вроде нейрочипов, которые сейчас встраивают в мозг компании вроде Neuralink Илона Маска. Они станут «мостиком» между человеком и компьютером и позволят передавать на внешние устройства сначала команды прямиком из мозга, а затем и информацию, мысли, воспоминания.

Потом, возможно, появятся внешние устройства памяти. С их помощью люди смогут записывать, хранить и перемещать колоссальные объёмы информации, а потом выгружать их и забывать — за ненадобностью.

В перспективе такая технология могла бы осуществить давнюю мечту человечества — возможность запоминать информацию, читать книги, осваивать навыки и учить языки, просто «загрузив» нужное умение прямиком в мозг.

Ну и наконец, возможность записать информацию из мозга на цифровой носитель могла бы обеспечить человечеству так называемое «цифровое бессмертие».