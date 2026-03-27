Какие изменения произошли в кибербезопасности к 2026 году

Если попытаться описать главное изменение одной фразой, оно будет звучать так: атаки перестали быть заметными.

Да, есть много косвенных способов распознать взлом или интернет-разводку, но все чаще они не выглядят как что-то подозрительное. Наоборот — чем успешнее атака, тем более «нормальной» она кажется.

Раньше пользователь мог ориентироваться на формальные признаки: странное письмо, ошибки в тексте, подозрительная ссылка. Сейчас форма почти не выдает угрозу.

Сообщения написаны грамотно, интерфейсы выглядят как настоящие, а сценарии повторяют реальные ситуации — от банковских операций до рабочих процессов.