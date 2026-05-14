Бум ИИ запускает обратный эйджизм. Почему работодателям стало выгодно нанимать «доцифровых» сотрудников

В одном исследовании с участием нескольких сотен человек частое использование ИИ-инструментов оказалось связано со снижением способностей к анализу и самостоятельному принятию решений — за счет так называемого когнитивного офлоадинга. То есть делегирования мышления, когда мы передаем мысли машине и перестаем напрягать голову сами.

В образовании замечен похожий эффект: студенты, которые системно «делегируют» ИИ поиск информации и черновую работу, в среднем хуже справляются с заданиями на аргументацию и глубокое понимание темы.

При этом там, где ИИ встроен в продуманную учебную или рабочую среду — как инструмент, а не замена головы, — он, наоборот, помогает развивать сложные формы критического мышления. Но по умолчанию большинство людей используют нейросети как быстрый ответ, а не как тренажер.

Важно оговориться: это еще не приговор поколению, а статистика по отдельным группам. Есть молодые, которые прекрасно умеют сомневаться и проверять, и есть люди в возрасте, которые с радостью «отдают мозг на аутсорс» любому сервису и инструменту, обещающему снять с них непосильную когнитивную нагрузку. Но в среднем картина выглядит так: чем раньше человек получил доступ к удобным ИИ, тем выше риск, что он будет на них опираться, а не развивать собственные аналитические способности.

На этом фоне растет интерес к сотрудникам, которые привыкли жить без постоянных цифровых костылей. И чаще это люди постарше . Они охотнее сверяют выводы ИИ с реальностью, лучше чувствуют, когда что-то не бьется, и в критических ситуациях готовы взять ответственность за решения на себя.

Не случайно в опросах работодателей аналитическое и критическое мышление, а также способность к обучению называют ключевыми навыками ближайших лет — наравне с умением работать с данными и ИИ.

И вот тут возникает окно возможностей для людей в возрасте 30–50 лет и старше. Если есть желание и гибкость мышления позволяет осваивать новые навыки (а делать это можно в любом возрасте), научиться работать с нейросетями — дело нескольких недель в лучшем случае. Многие вещи понятны интуитивно, многие могут объяснить сами нейросети, как только научишься задавать им правильные вопросы.

А вот выработать в себе привычку к критическому мышлению, анализу, творчеству, запоминанию больших объемов информации — задача куда более нетривиальная. И если основы не заложены в юном возрасте, а мировоззрение уже сформировалось как «ИИ знает ответы на все вопросы, зачем напрягаться», с освоением этих базовых навыков мышления могут возникнуть большие проблемы.