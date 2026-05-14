Бум ИИ запускает обратный эйджизм. Почему работодателям стало выгодно нанимать «доцифровых» сотрудников

Бум ИИ запускает обратный эйджизм. Почему работодателям стало выгодно нанимать «доцифровых» сотрудниковИксы адаптируются, зумеры рискуют пролететь
Парадокс обратного эйджизма
Новое поколение соискателей приходит на рынок труда уже с привычкой постоянно использовать ИИ для решения своих задач. Можно не перечитывать отчет, а попросить бота сделать выжимку. Не думать над формулировкой письма, а скопировать предложенное ИИ. Не разбираться в теме, а довериться сгенерированному ответу.
Однако ученые бьют тревогу: чем активнее люди полагаются на ИИ-подсказки, тем ниже у них показатели критического мышления. И это уже затронуло целое поколение.
В одном исследовании с участием нескольких сотен человек частое использование ИИ-инструментов оказалось связано со снижением способностей к анализу и самостоятельному принятию решений — за счет так называемого когнитивного офлоадинга. То есть делегирования мышления, когда мы передаем мысли машине и перестаем напрягать голову сами.
В образовании замечен похожий эффект: студенты, которые системно «делегируют» ИИ поиск информации и черновую работу, в среднем хуже справляются с заданиями на аргументацию и глубокое понимание темы.
При этом там, где ИИ встроен в продуманную учебную или рабочую среду — как инструмент, а не замена головы, — он, наоборот, помогает развивать сложные формы критического мышления. Но по умолчанию большинство людей используют нейросети как быстрый ответ, а не как тренажер.
Важно оговориться: это еще не приговор поколению, а статистика по отдельным группам. Есть молодые, которые прекрасно умеют сомневаться и проверять, и есть люди в возрасте, которые с радостью «отдают мозг на аутсорс» любому сервису и инструменту, обещающему снять с них непосильную когнитивную нагрузку. Но в среднем картина выглядит так: чем раньше человек получил доступ к удобным ИИ, тем выше риск, что он будет на них опираться, а не развивать собственные аналитические способности.
На этом фоне растет интерес к сотрудникам, которые привыкли жить без постоянных цифровых костылей. И чаще это люди постарше. Они охотнее сверяют выводы ИИ с реальностью, лучше чувствуют, когда что-то не бьется, и в критических ситуациях готовы взять ответственность за решения на себя.
Не случайно в опросах работодателей аналитическое и критическое мышление, а также способность к обучению называют ключевыми навыками ближайших лет — наравне с умением работать с данными и ИИ.
И вот тут возникает окно возможностей для людей в возрасте 30–50 лет и старше. Если есть желание и гибкость мышления позволяет осваивать новые навыки (а делать это можно в любом возрасте), научиться работать с нейросетями — дело нескольких недель в лучшем случае. Многие вещи понятны интуитивно, многие могут объяснить сами нейросети, как только научишься задавать им правильные вопросы.
А вот выработать в себе привычку к критическому мышлению, анализу, творчеству, запоминанию больших объемов информации — задача куда более нетривиальная. И если основы не заложены в юном возрасте, а мировоззрение уже сформировалось как «ИИ знает ответы на все вопросы, зачем напрягаться», с освоением этих базовых навыков мышления могут возникнуть большие проблемы.
Парадокс в том, что по мере повсеместного внедрения ИИ часть «цифрово продвинутой» молодежи рискует быстро утратить свое преимущество в виде знания нейросетей с пеленок. И будет выглядеть менее самостоятельной и надежной, чем опытные коллеги, которые научились использовать нейросети как инструмент, а не костыль.
Если сложить эти две истории — потенциальное ослабление критического мышления у части «детей нейросетей» и готовность опытных специалистов использовать ИИ, нетрудно представить сценарий, когда цениться будут не те, кто быстрее всего жмет на кнопку «сгенерировать», а те, кто способен усомниться в результате и взять ответственность на себя.
Это и есть зарождающийся обратный эйджизм: когда возраст начинает работать не против, а за кандидата. Конечно, при условии, что за ним стоит способность думать своей головой и желание освоить новые технологии.
Где опыт становится преимуществом
Больше всего тренд на обратный эйджизм может выстрелить там, где ошибка дорого стоит и ИИ нельзя доверять без проверки.
- Профессии с высокой регуляторной нагрузкой — комплаенс, риск-менеджмент, аудит, банковский и страховой контроль. Здесь ИИ уже помогает находить аномалии, но финальное решение часто остается за людьми с опытом пережитых кризисов и проверок.
- Отрасли с высокой ценой ошибки — энергетика, транспорт, промышленная безопасность, медицина. Алгоритмы отлично вылавливают паттерны, но именно специалисты, помнящие, как «железо» ведет себя в реальности, принимают решение, когда вывод модели противоречит интуиции и регламентам.
- Профессии «второй линии мышления» — редакторы, аналитики, продуктовые менеджеры, консультанты. Здесь ИИ уже генерирует текст и презентации, но от человека ждут другой работы: отсеять штампованные идеи, увидеть скрытые риски, соотнести красивые графики со стратегией компании.
То есть везде, где ценится не столько владение цифровыми инструментами, сколько способность комбинировать технологии с контекстом задачи и ответственностью за принятые решения.
Алгоритм, который помнит прошлое
При этом старый добрый эйджизм никуда не делся. Большинство ИИ-моделей, использующихся в системах подбора персонала, учатся на истории о том, кого компания брала и кому отказывала раньше. Если годами работодатели предпочитали «молодых и гибких», модель честно повторит этот паттерн и будет реже пропускать кандидатов 45+.
В США первый громкий кейс на эту тему связан с онлайн-школой iTutorGroup: расследование показало, что ее программа автоматически отклоняла заявки женщин 55+ и мужчин 60+, за что компании пришлось заплатить компенсацию и переписать систему.
Похожий коллективный иск подали и против компании Workday — там ИИ-система для найма, по версии истцов, фильтровала кандидатов по возрасту еще до того, как их увидел живой рекрутер.
Исследования показывают: модели легко понимают скрытые маркеры возраста: год окончания вуза, длительные паузы в стаже, опыт работы с устаревшими технологиями — и используют их как негативный сигнал про кандидата.
Российская специфика: закон против эйджизма, алгоритм — за
На российском рынке к этим общим трендам добавляется собственный сюжет. С одной стороны, закон прямо запрещает дискриминацию по возрасту и наказывает за вакансии с возрастными ограничениями.
С другой — опросы рынка труда показывают, что зрелые кандидаты сильно недоиспользуются, а их резюме реже попадают хотя бы на первый разговор с работодателем. Поэтому не указывать в резюме возраст уже стало стратегией: так выше шансы, что его хотя бы рассмотрят.
Параллельно растет рынок HR-технологий: по оценкам профильных исследований, почти половина российских компаний уже применяет ИИ в HR-процессах, а часть — именно в подборе персонала. И если алгоритмы обучают на существующей практике найма, велик риск, что они просто зашьют невидимую возрастную планку в код.
Регуляторы в ЕС уже признали ИИ-системы для найма и управления персоналом «высокорисковыми» и устанавливают к ним жесткие требования по прозрачности и недискриминации.
Но в России подобный режим пока только обсуждается. А значит, многое зависит от осознанности самих работодателей.
Что делать в новой реальности
Молодым соискателям
Главный риск — вырасти вместе с ИИ и не заметить, как он забрал у вас основной навык, за который пока еще платят деньги живым людям: способность думать.
Поэтому не стоит отдавать все свое мышление на аутсорс нейросетям. Работодателям уже не так интересно, умеете ли вы вбить запрос в чат-бот — этому можно научить за неделю. Куда важнее, понимаете ли вы базовую логику профессии без подсказок: можете ли сами разобрать отчет, объяснить заказчику, откуда взялись цифры, где слабые места в ответе модели.
Это значит, что как можно раньше надо начинать сознательно тренировать критическое мышление: разбирать чужие тексты и решения, искать ошибки в ответах ИИ, пробовать решать задачу «с нуля», а уже потом сравнивать с тем, что выдал бот. Исследования показывают, что именно сочетание ИИ и традиционных форм обучения дает наилучший эффект для развития аналитики, а не ее подмены.
Соискателям в возрасте
Ваше конкурентное преимущество — опыт и развитое чувство интуиции, которого еще нет у 21-летнего выпускника вуза. И эти вещи все еще ценятся на рынке труда.
Но если к этому не добавляется базовая цифровая грамотность и умение работать с ИИ-инструментами, то в глазах работодателя вы легко превращаетесь в «еще одного консервативного скептика». С учетом, что ажиотаж вокруг ИИ вряд ли схлынет скоро, быть техноконсерватором на рынке труда становится рискованной стратегией.
Исследования по переобучению работников 45+ показывают, что при правильно организованном обучении они достигают сопоставимой с молодыми продуктивности в использовании генеративного ИИ, пусть и за счет большего времени на старт.
Поэтому ключевая стратегия — демонстрировать не только опыт, но и способность учиться: пройти курсы по аналитике с ИИ, показать в резюме конкретные кейсы, где вы использовали модели для ускорения своей работы, а не заменяли ею мышление.
Работодателям
Ваша практика найма в итоге и решит, победит ли классический эйджизм, обратный эйджизм или что-то более разумное.
Если дать алгоритму полную власть и не смотреть, кого он отсекает на ранних этапах, он просто умножит существующие перекосы — по возрасту, полу, образованию. С учетом дефицита кадров на рынке труда, это может стоить вам месяцев бесплодных поисков «идеальных» кандидатов на открытые вакансии.
Если относиться к ИИ как к инструменту и объекту аудита, эффект может быть противоположным: анализ воронки с разбивкой по возрасту покажет, что вы системно недобираете либо молодых, либо старших кандидатов, и заставит пересмотреть критерии.
Западные юристы и регуляторы уже предлагают компаниям внедрять процедуры проверки HR-алгоритмов на дискриминацию и документировать метрики справедливости, чтобы не оказаться в центре следующего иска.
В идеале именно работодатель задает правила. Не «нам нужны только миллениалы/зумеры, которые на "ты" с ИИ» и не «только опытные, которые все видели», а как запрос на команды, где рядом с нейросетями работают люди разных возрастов — и умеют спорить и с машиной, и друг с другом.
Тогда повсеместное внедрение ИИ в найме станет не автоматизацией эйджизма, а лакмусовой бумажкой, которая показывает, насколько компания вообще готова замечать собственные слепые зоны.