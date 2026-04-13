Самые небезопасные категории приложений

О сливе информации на сторону много говорят в контексте, например, Telegram, а если точнее — его заменителях, идентичных натуральным. «Телегу», позиционирующую себя как заменитель Telegram, уже успели признать шпионским продуктом и оспорить этот статус. Аналогичный Nekogram уличили в отправке номеров телефонов и ID пользователей стороннему боту.

Тут, впрочем, можно было бы заподозрить подвох уже по тому, что это неофициальные клиенты, клоны. Но иногда опасность для пользователей таится там, где они совсем этого не ожидают.

Обычное приложение, которое следит за здоровьем, может шпионить за вашим поведением и передавать чувствительную информацию о вас и ваших маршрутах и привычках на сторону. Якобы бесплатные сервисы без рекламы тоже должны себя монетизировать — и приторговывают базами данных пользователей. Таких приложений гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Чаще всего опасные приложения можно встретить в таких категориях:

Альтернативные/неофициальные клиенты мессенджеров

Старший специалист по анализу защищенности Singleton Security Матвей Сердюков подчеркнул, что здесь может идти речь и об откровенно вредоносном софте, который только маскируется под полезное приложение — «бесплатную» версию популярных платных или недоступных в России программ.