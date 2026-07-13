Что такое «родительский контроль»

Купили ребенку первый смартфон? Молодцы, теперь он все время будет на связи. Но не только с вами — вместе с гаджетом он получает доступ к интернету и его возможностям. Далеко не все из которых пойдут ему во благо.

Чтобы не разбираться с последствиями того, что ваш ребенок зайдет не на ту страничку и увидит что-то нехорошее, лучше сразу установить на его гаджеты родительский контроль.