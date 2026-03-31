Россияне могут потерять все данные из iCloud из-за новой инициативы. Как спасти фото и не отдать деньги мошенникам
Что случилось
Минцифры прорабатывает возможность запретить оплату подписок Apple со счета мобильного телефона. С соответствующей просьбой глава ведомства Максут Шадаев обратился к операторам «большой четверки» — МТС, «Билайну», «Мегафону» и Т2.
Речь идет о последнем массовом способе оплачивать сервисы Apple из России. После 2022 года компания перестала принимать российские банковские карты, и именно списание с мобильного счета стало для многих единственным рабочим вариантом. Через него пользователи продолжали платить за iCloud, Apple Music, приложения и внутриигровые покупки.
Официально логика инициативы — политическая и экономическая. В Минцифры рассчитывают, что ограничения надавят на американский сервис и подтолкнут Apple к возвращению российских приложений в App Store, которые были удалены после введения санкций.
Но с учетом сохраняющегося международного напряжения и тенденции иностранных компаний «разрывать» связи с Россией реалистичность такого предположения оставляет вопросы. А вот на уровне практики это решение затрагивает не абстрактные «сервисы», а повседневные вещи: облачное хранилище, музыку, приложения, данные.
То есть есть шанс, что россияне не вернут заблокированные сервисы, а лишатся доступа и к тем, что еще оставались — по крайней мере, к платным их опциям.
Именно поэтому инициатива уже вызвала критику. Депутат Госдумы Антон Ткачев в беседе с «Газетой.ру» заявил, что эффект будет не таким, на который рассчитывает Минцифры. Apple вряд ли прислушается к требованию российских властей, так как компания обычно не меняет глобальные правила модерации под локальные ограничения. В итоге проблема не решится, а пострадают рядовые пользователи.
Уверен, что инициатива неактуальна, потому что она не решает борьбу с VPN и возврат российских приложений в AppStore. Вместо этого она ударит по миллионам россиян, которые легально оплачивают iCloud, нейросети, образовательные и медицинские сервисы.
По его словам, пользователи не лишатся технологий, но потеряют удобный и безопасный способ оплаты — а это почти неизбежно приведет к росту «серого» рынка посредников.
«Вместе с Владиславом Даванковым направили запрос в Минцифры с предложением пересмотреть введение инициативы. Во главу угла мы должны ставить интересы граждан», — считает депутат.
Чем это чревато
Самый чувствительный риск — потеря расширенного хранилища iCloud. Для большинства пользователей iPhone — это не просто облако, а основное место хранения фото и видео. Без него фото будут сохраняться только на устройстве, но при этом довольно быстро съедят там всю память, а без синхронизации что-то может быть просто утеряно безвозвратно.
Бесплатный объем облачного хранилища — 5 ГБ — заполняется быстро. Все, что сверх этого, хранится только при активной подписке. Если она перестает оплачиваться, начинается обратный отсчет.
Главный риск — это безвозвратное удаление фото и видео из облака через 30 дней после прекращения оплаты подписки. Но есть и другие проблемы.
Правила Apple здесь жесткие: если оплата не возобновляется, через месяц данные сверх лимита удаляются без возможности восстановления. И это касается не только фотографий, но и игровых сервисов, платных приложений и подписок.
Также россияне лишатся подписки в Apple Music, а значит — и всех добавленных в плейлисты треков, кроме купленных. Даже если подписку удастся возобновить, зачастую плейлисты не восстанавливаются — специфика платформы.
Часть из сервисов (например, AppleCare+) невозможно будет продлить, даже если заранее закинуть денег на свой аккаунт, пока это еще можно: они требуют обязательной привязки к аккаунту действующего способа оплаты в виде карты или мобильного счета. Это значит, что даже при наличии средств доступ к подпискам может быть потерян, объяснил Бедеров.
Отдельная проблема — покупки и контент. Без рабочего способа оплаты нельзя скачивать платные приложения, продлевать подписки, делать внутриигровые покупки или даже арендовать фильмы в iTunes.
Где опасность
Самая уязвимая часть всей схемы — не сами ограничения, а то, что появляется вместо них. То есть серые схемы и обходные пути.
Если мобильную оплату отключат, пользователи останутся один на один с неофициальными сервисами пополнения. Это уже не регулируемая среда операторов, а рынок посредников с разной степенью надежности.
С уходом мобильной оплаты единственным каналом останутся неофициальные посредники. Это классическая среда для социальной инженерии и мошенничества. Самый распространенный сценарий: продавец просит предоплату на карту или криптовалютой, после чего исчезает. Никакой защиты у таких сделок нет. Если вы попросите у продавца фото карты «для проверки» и он пришлет изображение с открытым кодом, баланс может быть активирован третьими лицами, пока вы торгуетесь.
Формально остаются альтернативы — например, подарочные карты Apple. Но это тоже уже не прямой канал, а с прослойкой в виде продавца. Да еще и с риском бессмысленно потерять деньги.
Оставшийся вариант — подарочные карты Apple (Gift Cards), которые продаются через сторонние сервисы и маркетплейсы. Однако посредники закладывают комиссию, которая может достигать 15−20%. То есть вы платите больше, чем получаете на баланс. Да и код подарочной карты должен строго соответствовать региону вашего Apple ID. Карта для США не активируется на российском аккаунте. Многие покупают не ту карту и теряют деньги.
Есть и более тонкие схемы. Например, продажа подарочных карт с уже раскрытым кодом или поддельные сервисы, которые имитируют официальные страницы Apple. Помимо того, что теперь из-за отсутствия альтернатив может вырасти комиссия, такой способ всегда сопровождается высоким риском мошенничества — кражи аккаунтов и личных данных.
Отдельный риск — фишинг. На фоне новостей о запрете почти наверняка появятся письма и сообщения «от Apple» с просьбой обновить способ оплаты. Переход по таким ссылкам часто заканчивается потерей аккаунта.
Невозможность прямой оплаты сервиса Apple Pay приведет к росту активности злоумышленников, эксплуатирующих этот инфоповод: появятся нелегитимные предложения о пополнении аккаунта Apple, фишинговые рассылки с предложением обхода запрета и/или использование чужого экаунта для доступа к сервису. Все это может привести к потере денежных средств пользователями, компрометации платежной информации и потере учетной записи в Apple Pay.
Возможно, скоро в продаже появятся учетные данные (или доступ к ним или возможность удаленного создания учетной записи по запросу) сервисов ApplePay, зарегистрированные в других странах. Но это также несет прямой риск потери денежных средств для пользователей, подчеркнули эксперты.
Многие пользователи в 2025–2026 годах стали создавать второй Apple ID с регионом США или Турции, чтобы оплачивать подписки через подарочные карты этих стран. Но и здесь есть подводные камни. Так, при смене региона на основном аккаунте слетает вся библиотека Apple Music, плейлисты восстанавливаются далеко не всегда. Приложения, купленные в российском магазине, остаются доступны, но могут перестать обновляться, если они недоступны в новом регионе. Чтобы сменить регион, нужно полностью обнулить баланс Apple ID — остаток средств аннулируется.
Что делать пользователям сервисов Apple
Самое ценное на iPhone — это данные и доступ к аккаунту, подчеркивают эксперты. Их потеря — худший сценарий, и сейчас настал момент, когда стоит действовать на опережение, не ожидая, пока вам отключат возможности пополнять подписки и выйдет 30-дневный срок для спасения данных. Какие активные шаги можно предпринять уже сейчас:
- Купите флеш-накопитель или внешний жесткий диск с большим объемом памяти (условно, посмотрите объем вашего хранилища в iCloud и возьмите в 1,5−2 раза больше) — это вообще полезно.
- Чтобы скопировать данные из iCloud, зайдите и авторизуйтесь под своим аккаунтом Apple на сайте Privacy Apple, найдите там опцию «Получение копии данных» и выберите все или только нужное, что хотите сохранить. Ссылка на архив со всеми данными придет на привязанную к аккаунту почту.
- Выгрузите архив данных в iCloud и сохраните на внешнем накопителе.
Также стоит подумать, как вы дальше поступаете с платными сервисами, подписками и покупками. Вот что можно сделать:
- проверить условия оплаты сервисов, и если там нет требования о привязанном активном способе оплаты, пополните счет Apple Pay на нужную вам сумму;
- подписки, которые вы оплачиваете ежемесячно, имеет смысл оплатить сразу на год или два — так выйдет даже дешевле;
- внимательно изучите сервисы для пополнения и продавцов, не вступая пока с ними ни в какие деловые отношения — пока есть время, проверьте отзывы и добросовестность посредников.
Если выбираете подарочные карты, покупайте их только у проверенных продавцов с репутацией. Не передавайте коды третьим лицам. Не соглашайтесь на «помощь» от посторонних. Никто не должен входить в ваш Apple ID или просить коды подтверждения.
Также эксперт посоветовал рассмотреть создание второго Apple ID с регионом США или Турции для оплаты подписок, оставив основной российский аккаунт для iCloud и данных. Однако такой способ может быть чреват блокировками уже со стороны Apple.
В любом случае, хотя ситуация еще только обсуждается, подстраховаться лишним не будет. Даже если это окажется ложной тревогой, воспринимайте это как хороший повод разобрать наконец гигабайты своих фото и видео и, возможно, почистить что-то, чтобы не занимало лишнего пространства.