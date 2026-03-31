Россияне могут потерять все данные из iCloud из-за новой инициативы. Как спасти фото и не отдать деньги мошенникам

Что случилось

Минцифры прорабатывает возможность запретить оплату подписок Apple со счета мобильного телефона. С соответствующей просьбой глава ведомства Максут Шадаев обратился к операторам «большой четверки» — МТС, «Билайну», «Мегафону» и Т2.

Речь идет о последнем массовом способе оплачивать сервисы Apple из России. После 2022 года компания перестала принимать российские банковские карты, и именно списание с мобильного счета стало для многих единственным рабочим вариантом. Через него пользователи продолжали платить за iCloud, Apple Music, приложения и внутриигровые покупки.

Официально логика инициативы — политическая и экономическая. В Минцифры рассчитывают, что ограничения надавят на американский сервис и подтолкнут Apple к возвращению российских приложений в App Store, которые были удалены после введения санкций.

Но с учетом сохраняющегося международного напряжения и тенденции иностранных компаний «разрывать» связи с Россией реалистичность такого предположения оставляет вопросы. А вот на уровне практики это решение затрагивает не абстрактные «сервисы», а повседневные вещи: облачное хранилище, музыку, приложения, данные.