Telegram предлагает россиянам оформить подписку перед грядущей блокировкой. Сколько он может заработать на панике
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Что предлагает Telegram
Мессенджер предлагает купить подписку Telegram Premium на два года вперед со скидкой. Пуш выглядит это как классическая схема из маркетинга: дедлайн (настоящий или искусственный) + низкая цена + длинная привязка к сервису.
- Отсутствие рекламы в каналах.
- Увеличенный лимит на загрузку файлов до 4 ГБ (хотя в условиях блокировки это, вероятно, не будет имеет значения).
- Расшифровка голосовых сообщений и ускоренную загрузку.
- Доступ к эксклюзивным стикерам.
- Премиум-функции для бизнеса (геопозиция, адреса, часы работы, быстрые ответы).
- Неограниченные истории.
- Перевод чатов и каналов и ряд других опций.
Сколько Telegram может заработать на панике с подпиской
Российская аудитория Telegram к февралю 2026 года составила 95,7 миллиона пользователей в месяц, по данным Mediascope. Это все еще самый популярный мессенджер в стране.
Глобальная конверсия в Premium — около 1,5%. Это 15 миллионов платных подписчиков на миллиард активных пользователей по всему миру, по данным Павла Дурова за май 2025 года. Данные не самые свежие, но единственно доступные.
Какой же процент российской аудитории нажмет «Купить» после пуша на фоне блокировки?
Мы взяли три сценария и посчитали в рублях, а затем перевели в доллары по курсу ЦБ на 31 марта 2026 года — 81,3 рубля.
Скромный сценарий: подписку купит 0,1% аудитории, то есть каждый тысячный. Это 95 700 человек. Умножаем на 2990 рублей — получается 286 миллионов рублей, или $3,5 миллиона.
Средний сценарий: покупателей подписки 0,5%. Это 478 000 человек. Выходит 1,43 миллиарда рублей — $17,6 миллиона.
Панический сценарий: за двухгодичную подписку заплатит 1% пользователей. Это 957 000 покупателей. Почти 2,86 миллиарда рублей — $35 миллионов.
Для сравнения. За весь 2024 год, по данным Financial Times, Premium-подписки принесли Telegram $292 миллиона по всему миру.
Даже скромные $3,5 миллиона с одного российского пуша — больше 1% от годовой глобальной выручки этого направления, а если брать средний сценарий, то все 6%. С одной рассылки, из одной страны, за 1 день.
Оценки российской аудитории Telegram сильно расходятся в зависимости от методологии.
Если Mediascope, российский отраслевой измеритель, насчитал 95,7 миллиона пользователей в месяц, то международная аналитическая платформа Statista даёт другую цифру — 34,4 миллиона активных пользователей в России.
Разница почти в 3 раза.
Если взять нижнюю границу — 34,4 миллиона — расчеты выглядят скромнее, но все еще существенными:
Скромный сценарий: 34 400 человек × 2 990 рублей = 103 миллиона рублей, или $1,3 миллиона.
Средний: 172 тысячи человек. Итого — 514 миллионов рублей, или $6,3 миллиона.
Паника: 344 тысячи покупателей. Около 1,03 миллиарда рублей — $12,6 миллиона.
Даже по консервативной оценке попытка может принести Telegram от $1,3 до $12,6 миллиона. Реальная цифра, вероятно, где-то между.
Вернут ли деньги за подписку Premium, если Telegram совсем «умрет»
Если в России мессенджер полностью заблокируют и пользоваться им станет невозможно, вернуть деньги за уже оплаченную подписку пользователи вряд ли смогут, даже если суды будут на их стороне.
Мессенджер Telegram принадлежит компании Telegram Group Inc., которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Головной офис Telegram расположен в Дубае (ОАЭ). По этим причинам получить решение российского суда о взыскании «не отработанной» компанией подписки пользователи этого мессенджера в России смогут, исполнить это решение на территории ОАЭ или Виргинских островов — вряд ли.
При этом с юридической точки зрения Telegram ничего не нарушает, предлагая купить услугу только потому, что завтра это якобы станет «технически невозможно».
Telegram вправе предлагать потребителям в России все что угодно. Дело потребителей — принимать это предложение или не принимать.
Сколько зарабатывает Telegram на платной подписке
Telegram впервые вышел на прибыль в 2024 году. Выручка выросла почти в четыре раза — до $1,4 миллиарда, прибыль составила $540 миллионов.
Почти половина доходов поступила «от партнерств и экосистем», $250 млн — от рекламы.
Подписка Premium принесла мессенджеру $292 млн.
В 2025-м компания планировала нарастить выручку до $2 миллиардов, а прибыль — до $720 млн.
Российский рынок остается ключевым для Telegram Premium. В 2024 году именно Россия принесла Telegram больше всего дохода от покупок в приложении — около $27,6 миллиона. На втором месте США с $23,6 миллиона.
Потерять российский рынок — значит потерять крупнейшего плательщика.
Возможно, на этом и основана логика пуша: собрать максимум денег с российской аудитории до того, как оплата станет невозможной. То есть это не «последний шанс» для пользователей, а последний шанс для Telegram.
Как в России замедляют Telegram
Роскомнадзор начал замедлять Telegram с 10 февраля 2026 года.
К середине марта доля неудачных запросов к доменам мессенджера достигла 80%, по данным сервиса мониторинга Merilo и «Коммерсанта».
У пользователей перестали грузиться фото и видео, а текстовые сообщения отправляются с задержкой. У части пользователей мессенджер не работает вообще.
Официальной даты полной блокировки Telegram власти не сообщали. Телеграм-канал Baza писал, что это произойдет 1 апреля.
Источники РБК, близкие к Кремлю, также говорили, что Telegram полностью заблокируют в первых числах апреля и называли это «окончательным решением».
Роскомнадзор в ответ на эти сообщения заявил, что ведомству «нечего добавить к ранее опубликованной информации».
В Госдуме допускали, что мессенджер могут признать экстремистской организацией. Правда, говорил об этом депутат Андрей Свинцов, который отметился целым рядом громких высказываний о блокировках соцсетей и ограничениях интернета. Позже его исключили из ЛДПР «в связи с совершением действий, порочащих репутацию партии».