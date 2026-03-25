Где размешать рекламу и продвигаться на фоне ограничений Telegram российскому бизнесу. Разбор
*Источник: Интерфакс
**Источник: «Ведомости»
Стоит ли сейчас оставаться в Telegram
Первый острый вопрос — думать бизнесу о миграции Telegram или нет.
Против Telegram сегодня играют два фактора.
Роскомнадзор активно замедляет Telegram и может заблокировать
В феврале 2026 года РКН говорил, что продолжит ограничивать работу сервиса, поскольку он все еще не исполняет требования законодательства. Чуть позже СМИ со ссылкой на Telegram-канал Baza, а потом на близкие к Кремлю источники стали писать, что Telegram заблокируют 1 апреля.
Со стороны РКН прямых заявлений об этом пока не было.
Информацию о блокировке мессенджера от Telegram-канала Baza РКН прокомментировал со словами «нечего добавить» к ранее опубликованной информации по этому вопросу.
Совокупность текущих событий позволяет прогнозировать ограничение доступа к платформе до лета, как считает Артем Чумак, руководитель направления influence-маркетинга Demis Group. На это указывают публичные заявления представителей профильных ведомств и заявление ФАС по рекламе в Telegram — об этом подробнее поговорим ниже.
Но опыт других заблокированных или «замедленных» площадок показывает, что аудитория хоть и сокращается, но не исчезает полностью. И бизнес, и потребители адаптируются — пусть и не все.
Тем не менее по бизнесу и рынку рекламы блокировка все же ударит.
Как говорит Руслан Миняжетдинов, для сегментов вроде IT, финансов и B2B, где Telegram — это «база», удар в виде полноценной блокировки будет ощутимым, но не смертельным. Больше всего пострадает массмаркет, привыкший к дешевым охватам.
Продажи через сложные экспертные воронки (лонгриды, вебинары внутри ТГ) никуда не денутся. Вырастет стоимость привлечения нового подписчика (CPA), но его LTV (пожизненная ценность) останется высокой.
ФАС усмотрела «признаки нарушения» закона о рекламе в Telegram
Ведомство опубликовало разъяснение 10 марта, где напомнило, что любая реклама за запрещенных платформах (или платформах, доступ к которым ограничен) нарушает закон о рекламе. В числе ограниченных сервисов ФАС упомянула и Telegram.
Как говорит юрист Евгения Сиволоцкая, такое разъяснение не носит нормативной обязательности, так как это всего лишь мнение. Однако для всего рынка это стало поводом задуматься. Опасаясь последствий, многие остановили все рекламные интеграции в ТГ-каналах.
С точки зрения закона есть два момента, которые отмечает Евгения Сиволоцкая:
- Чтобы назначить штраф, нужно пройти определенную процедуру в соответствии с КоАП, и последнюю точку в этом вопросе должен поставить суд. Пока судебного решения нет, говорить о полном запрете рано.
- Позиция ФАС РФ выглядит весьма спорной. В своих разъяснениях на сайте ФАС ссылается на . Но запрет касается организаций, деятельность которых запрещена судом и деятельность которых признана нежелательной на территории РФ в соответствии с Федеральным законом № 272-ФЗ.
И в официальном реестре блокировок Роскомнадзора Telegram на данный момент отсутствует. Поэтому бизнес остается в подвешенном состоянии.
Столь широкое и вольное толкование ФАС России закона выглядит на данный момент сомнительным, поэтому ждем решения суда.
Подробнее о том, что юристы думают про рекламу в Telegram, рассказали в отдельном материале.
По последним новостям от 25 марта, до конца 2026 года ФАС установила переходный период в отношении рекламы в Telegram и на YouTube, но получается, что потом начнут наказывать.
Против Telegram играет и то, что для бизнеса, особенно в сферах вроде арбитража трафика и создания новостных пабликов, за последние 5 лет он превратился в огромный переполненный пузырь.
Конкуренция очень высокая, аудитория перегрета, и продвигаться с каждым месяцем все сложнее и дороже.
Какие каналы использовать для продвижения бизнеса вместо Telegram
Как говорит Вадим Ганжин, CEO компании Cash.Team, базовые инструменты цифрового маркетинга остаются прежними.
Бизнес продолжает активно использовать:
- контекстную рекламу (например, «Яндекс Директ»);
- продвижение в социальных сетях;
- агрегаторы и картографические сервисы («Яндекс Карты», 2ГИС и другие);
- SMS- и push-рассылки;
- маркетплейсы и отраслевые платформы;
- СМИ и медиа.
Более того, на фоне перебоев с мессенджерами бизнес усиливает использование электронной почты. По данным Unisender, в 2025 году объем отправленных писем составил 12,9 млрд (+40% к 2022 году). А компания «Рег.решения» отмечает растущий запрос бизнеса на собственную почтовую инфраструктуру.
Некоторые делают подписки на email-рассылки. В случае полной блокировки всех социальных сетей до почты доберутся не скоро, поэтому информация о том, как вас найти, точно дойдет до аудитории.
Но что же с конкретными платформами и соцсетями для рекламы? Здесь эксперты выделяют несколько вариантов.
Национальный мессенджер Max
Самый очевидный сервис-аналог, который начинают использовать все больше блогеров и предпринимателей. Как минимум в качестве резервной страницы.
По данным анализа топ-200 каналов в Max, который провело PR-агентство AGENDA, в среднем в Max за любимыми каналами перешли примерно 25% аудитории из Telegram. Лучшие результаты — у авторских и b2c блогов.
Как говорит Руслан Миняжетдинов, российский мессенджер уже демонстрирует техническое преимущество в виде стабильной работы на перегруженных сетях. В некоторых общественных пространствах и торговых центрах именно этот сервис обеспечивает наиболее устойчивую связь.
Это делает его логичной точкой миграции части аудитории и каналов.
Все, кто серьезно занимался построением сеток каналов и пабликов в Telegram, сейчас получают шанс перевести трафик в новый контур, по сути, заново выстраивая там всю систему. Сейчас лучшее время, чтобы присмотреться к российским платформам и занять там свою нишу, пока она еще не переполнена.
Главная проблема Max на текущем этапе — он только формируется. То есть рекламные инструменты только начали развиваться, аудитории мало.
И как с любым новым инструментом, бизнесу потребуется время, чтобы адаптировать стратегии продвижения.
На текущем этапе продвижение строится через посевы и нативные интеграции, как это происходило на раннем этапе развития Telegram.
С каналами в Max тоже пока все сложно. Например, в них пока еще нет комментариев. А значит, не получится вовлечь аудиторию в обсуждение или позволить ей публично о чем-то высказаться. Некоторые люди «добавляют» комментарии через ботов, но все же это «костыль».
Отношение к Max из-за того, что его развивают на фоне блокировок и ограничений, у людей неоднозначное — это тоже создает трудности.
У меня есть канал в Max, в него настроен кросс-постинг из Telegram, но прямо сейчас он неудобен бизнесу. Я бы не стал сейчас пытаться перегонять аудиторию в Max. Вижу, что любое его упоминание провоцирует тонну негатива. Можно завести канал и обратиться к аудитории с заботливым посылом: если Telegram не работает, мы на связи в Max, пишите сюда.
О доступных мессенджерах для работы и личного общения, помимо Max, рассказали в отдельном материале.
VK
VK сегодня — основная социальная платформа с точки зрения охвата и функционала.
По данным Mediascope, в декабре 2025 года среднее суточное время пользователя во «ВКонтакте» выросло на 20% год к году — до 64 минут. Дольше всех там сидят люди 25–34 лет.
Он предлагает бизнесу практически полный набор инструментов, которые раньше были распределены между разными сервисами: таргетированная реклама, видеоконтент, короткие форматы, сообщества, маркетплейс и даже мероприятия.
Вдобавок у VK есть свой мессенджер, поэтому можно перевести и рабочие чаты.
Но продвигаться в VK сейчас сложнее: массовый переход туда произошел довольно давно, после блокировок других платформ.
Из-за концентрации рекламодателей конкуренция внутри платформы резко выросла, а стоимость привлечения клиента будет увеличиваться. Тем не менее игнорировать VK невозможно, это базовый канал присутствия.
Другие соцсети и платформы
Опрошенные эксперты отмечают еще несколько вариантов, но с меньшей аудиторией или спецификой.
Развивайте другие площадки, например TikTok, «Дзен», и, кажется, пора вспомнить про старый добрый «Живой Журнал».
TikTok, который для России ограничен с 2022 года, в 2025 году нарастил охваты. В марте 2025 года месячная российская аудитория в нем составляла около 69,3 млн человек, по данным Mediascope. И даже спрос на рекламу в нем увеличивается.
А те, у кого целевая аудитория постарше (35–65 лет), а бюджеты — небольшие, могут пойти в «Одноклассники».
Эта площадка долгое время воспринималась как устаревшая и не трендовая, но в текущих условиях она переживает вторую жизнь.
Максим Воробьев советует концентрироваться на платформах с растущим трафиком и возможностью быстро масштабировать аудиторию.
Собрали доступные варианты в таблицу для лучшего восприятия
|Сервис
|Преимущества
|Ограничения
|TikTok
|Платформа принадлежит дружественному Китаю, который выполняет условия российского законодательства, поэтому блокировка маловероятна. Охваты в России растут
|В России ограничен, хотя официально не запрещен. Слабо конвертирует в продажи, если у бизнеса не развлекательная ниша
|«Дзен»
|Позволяет выстраивать долгосрочную коммуникацию через контент и формировать экспертный образ бренда
|Требует системной работы и времени
|«Одноклассники»
|Рекламный рынок менее перегрет, вовлеченность более взрослой аудитории высокая, поэтому канал может давать дешевый и стабильный трафик, что особенно подойдет для массовых товаров и регионального бизнеса
|Узкая целевая аудитория — в основном женщины 35–65 лет
Продвижение через ИИ-поиск
Запросы в поисковиках тоже приносят бизнесу трафик: как показывают исследования, этот источник информации о товарах и услугах даже более популярен, чем тот же Telegram. Поэтому, кроме мессенджеров и соцсетей, стоит усиливать SEO-оптимизацию.
Вадим Ганжин отмечает, что усиливается роль ИИ-поиска. В Google уже активно внедряются ИИ-ответы прямо в поисковой выдаче, и «Яндекс» движется в аналогичном направлении. В результате пользователи все чаще получают ответы без перехода на сайты.
Поэтому для бизнеса становится критически важным не только SEO, но и то, как компания представлена в агрегаторах, рейтингах и сервисах отзывов. Именно эти источники часто использует ИИ при формировании ответов.
К преимуществам продвижения через ИИ-поиск Вадим Ганжин относит высокую доверительность источников и долгосрочный эффект от репутации и рейтингов.
Но есть и обратная сторона:
- более трудоемкая работа;
- нужно выстроить системное управление отзывами и присутствие в агрегаторах;
- результат формируется постепенно.
Какие каналы не стоит использовать
Жестко отсечь опрошенные эксперты советуют платформы и сервисы, которые в России признаны экстремистскими или запрещенными организациями.
А Максим Воробьев советует избегать двух категорий сервисов:
- Без понятной стратегии развития или с нестабильной модерацией: бизнесу важно прогнозировать результат, а не зависеть от хаотичных изменений.
- Перегретые площадки с падающим органическим охватом. Это классические соцсети с алгоритмической лентой, где без постоянных вложений в рекламу практически невозможно получить видимость.
В целом же эксперты считают, что сегодня нужно смотреть на то, где есть ваша аудитория и как с ней можно работать.
Ошибка — резко все бросать и делать ставку на одну новую площадку. Гораздо эффективнее сохранять присутствие в разных каналах и выстраивать систему, в которой вы не зависите от одного источника трафика.
Нет смысла строить базовую стратегию на «переезде», особенно если речь идет о бизнесе с оформленным ИП или ООО. Логичнее не уходить с платформ, а расширять присутствие.
Выстраивайте мультипостинг — когда один и тот же контент адаптируется и выходит сразу на нескольких площадках. Работы станет больше, но зато вы потеряете меньше аудитории, чем при отказе от каких-то старых каналов.
Никто не может точно спрогнозировать дальнейшие события. Ограничения могут как усиливаться, так и пересматриваться.
Итог: мигрировать ли из Telegram — вопрос открытый, как минимум без четкого понимания, будет ли блокировка и какая судьба ждет рекламу на платформе с точки зрения закона. Так или иначе, сейчас бизнесу надо выстраивать многоканальное присутствие: открывать для себя новые платформы, развивать собственные базы клиентов и делать ставку на контент, который формирует доверие и поддержку аудитории.