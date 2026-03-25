Совокупность текущих событий позволяет прогнозировать ограничение доступа к платформе до лета, как считает Артем Чумак, руководитель направления influence-маркетинга Demis Group. На это указывают публичные заявления представителей профильных ведомств и заявление ФАС по рекламе в Telegram — об этом подробнее поговорим ниже.

Но опыт других заблокированных или «замедленных» площадок показывает, что аудитория хоть и сокращается, но не исчезает полностью. И бизнес, и потребители адаптируются — пусть и не все.

Тем не менее по бизнесу и рынку рекламы блокировка все же ударит.

Как говорит Руслан Миняжетдинов, для сегментов вроде IT, финансов и B2B, где Telegram — это «база», удар в виде полноценной блокировки будет ощутимым, но не смертельным. Больше всего пострадает массмаркет, привыкший к дешевым охватам.