Как налоговая будет следить за переводами и при чем тут ИНН

В законопроекте Минфина предлагается наладить регулярный обмен данными между налоговой и Центробанком, чтобы выявлять скрытые доходы граждан. Документ изучает правительство.

Сейчас Федеральная налоговая служба (ФНС) может запросить информацию у банков только при наличии веских оснований — например, если уже началась налоговая проверка или есть решение о взыскании долга.

Новый механизм позволит ЦБ анализировать потоки операций и автоматически передавать налоговикам данные о подозрительных переводах. Обмен станет двусторонним: ФНС, в свою очередь, начнет сообщать ЦБ об открытии счетов и доступе к картам.