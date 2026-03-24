Налоговая сможет видеть переводы россиян друг другу. Кого запишут в нелегальные бизнесмены — разъяснили эксперты
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Как налоговая будет следить за переводами и при чем тут ИНН
В законопроекте Минфина предлагается наладить регулярный обмен данными между налоговой и Центробанком, чтобы выявлять скрытые доходы граждан. Документ изучает правительство.
Сейчас Федеральная налоговая служба (ФНС) может запросить информацию у банков только при наличии веских оснований — например, если уже началась налоговая проверка или есть решение о взыскании долга.
Новый механизм позволит ЦБ анализировать потоки операций и автоматически передавать налоговикам данные о подозрительных переводах. Обмен станет двусторонним: ФНС, в свою очередь, начнет сообщать ЦБ об открытии счетов и доступе к картам.
Осуществить задуманное Минфином поможет индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). В 2027 году его привяжут к банковским счетам россиян.
«Это приведет к тотальному контролю Федеральной налоговой службы за безналичными платежами граждан», — считает юрист Юрий Хаминский.
Законопроект Минфина предполагает, что банки смогут запрашивать ИНН клиента при любой идентификации, включая упрощенную. Сейчас это требование не обязательно, но в будущем без налогового номера нельзя будет открыть даже виртуальную карту или электронный кошелек.
Если закон примут, он вступит в силу через девять месяцев после официального опубликования. По прогнозам управляющего партнера адвокатского бюро KALOY.RU Калоя Ахильгова, это произойдет в начале 2027 года.
Какие суммы переводов будут интересовать налоговую
Какого-либо единого порога, после которого ФНС автоматически заблокирует счет или начислит налог, ждать не стоит, считает старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Александр Кудряшов.
В центре внимания будет не одна сумма, а повторяемая модель поведения счета. Иначе говоря, искать будут не крупный перевод сам по себе, а устойчивую схему, замаскированную под бытовые расчеты.
Эксперт по налогам и гендиректор компании «БНК Эксперт» Татьяна Дубас тоже предположила, что налоговая будет анализировать не разовые поступления, а «поведенческую модель счета», — то есть как именно деньги поступают на счет.
По каким признакам налоговая будет считать переводы доходом
Алгоритмы Центробанка и налоговой будут вычислять нетипичное финансовое поведение по нескольким ключевым признакам. По словам экспертов Татьяны Дубас и Александра Кудряшова, внимание налоговой привлекут:
- Одинаковые ежемесячные поступления от одного лица. Это характерный признак сдачи жилья в аренду.
- Серии мелких переводов от множества отправителей. Например, постоянные зачисления по 1500 или 3000 рублей типичны для розничной торговли и услуг фрилансеров (маникюр, репетиторство).
- Регулярные выплаты группе лиц от ИП или руководителя компании. Это похоже на серую зарплату.
- Связка «поступление денег → быстрый вывод». Обналичивание или немедленный перевод средств дальше (признаки дропперства и обнала).
- Отсутствие расходов на жизнь. Подозрения вызовет счет, на который приходят деньги, но с которого не оплачивают продукты, коммуналку и другие личные нужды.
- Определенные подписи к переводам. Даже короткие подписи вроде «за услуги», «оплата», «курс» или «товар» привлекут внимание.
- Несоответствие оборота задекларированным доходам. Когда по карте проходят сотни тысяч рублей, а официальная зарплата — на уровне МРОТ.
Заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян напомнил, что уже сейчас подозрительным банки считают наличие нескольких личных кабинетов с разными номерами телефона в одном банке, а также ситуации, когда в течение недели средний остаток на счете не превышает 10% от объема ежедневных операций.
Главная проблема нового механизма — возможные ошибки, считают эксперты. Ведь возвраты долгов, помощь родственникам и сбор денег на общие нужды внешне выглядят так же, как коммерческие поступления, отметил Александр Кудряшов.
Предположить, насколько корректно будет работать такая система, сложно. Безусловно, могут быть ошибки, например когда вам регулярно скидываются на карту перед поездками на шашлыки. Но как часто они будут — будет понятно только после того, как система начнет работать.
Уже сейчас банки, желая вычислить мошенников, делят всех пользователей на «цветовые зоны» риска. Если алгоритм помечает человека красным цветом, банк сразу отключает ему дистанционное обслуживание и блокирует переводы.
Под раздачу часто попадают обычные люди. Например, те, кто часто продает вещи на онлайн-барахолках или собирает деньги на общие нужды.
Чтобы вернуть доступ к деньгам, россиянам приходится неделями собирать чеки, справки и доказывать банку, что они не мошенники.
Почему за переводами россиян решили следить именно сейчас
Татьяна Дубас назвала две причины:
- ведомства технологически готовы объединить свои системы данных;
- государство хочет наполнить бюджет за счет борьбы с теневыми доходами.
Текущая система фрагментирована: банки, ФНС и Росфинмониторинг обладают разными массивами данных и не всегда обмениваются ими в режиме, достаточном для построения полной картины. Главная причина появления законопроекта сейчас — накопление больших массивов данных и технологическая готовность к интеграции систем ФНС и ЦБ.
Александр Кудряшов добавляет, что власти намерены полностью закрыть «серую» зону прямых переводов между россиянами. Чтобы под видом подарков люди не маскировали оплату аренды, услуг и неофициальные зарплаты.
Этот процесс синхронизировали с запуском платформы «Антидроп» в 2027 году, где ИНН станет главным кодом для опознания любого клиента банка.
Адвокат Калой Ахильгов считает, что новые правила вынудят россиян чаще пользоваться наличными. Также он прогнозирует рост числа самозанятых: многие предпочтут платить налог 4–6% вместо риска получить штраф и требование уплатить 13% НДФЛ за все прошлые переводы.
