«Виза цифрового кочевника»: какие страны дают IT-визу в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
Что такое виза цифрового кочевника
Виза цифрового кочевника (digital nomad visa) — вид визы для иностранцев, дающий право на переезд в другую страну, получение там резидентского статуса и возможность трудоустройства. Особенностью таких виз стало то, что для получения вида на жительство не обязательно работать на местную компанию. Такую визу в разных вариациях выдают более 40 государств.
Это удобно для работников в удаленном формате, которые в течение года могут таким образом сменить несколько стран проживания. Например, менять страну по сезонам в поисках идеального климата.
Для стран, внедряющих такие визы, профит очевиден: человек зарабатывает деньги в другой стране, но тратит-то по месту проживания. Это делает таких эмигрантов выгодными, даже если налог на доход они не платят.
Кроме того, виза цифрового кочевника стала мощным инструментом привлечения ценных кадров из IT-сферы, где чаще всего распространен удаленный формат работы. Если такой «кочевник» закрепится в какой-то стране и получит там ВНЖ, а со временем подастся и на постоянное проживание, он с вероятностью будет искать трудоустройство уже на местном рынке.
Помимо специальных виз, на это работают и специальные IT-кластеры, где действуют особые законы и требования для трудоустройства иностранных специалистов.
Портрет типичного цифрового кочевника в 2026 году выглядит так: мужчина в возрасте 30−35 лет, зарабатывающий эквивалентно $85 000 в год. Чаще всего одинокий, то есть не обремененный семьей — хотя для семей цифровых кочевников тоже предоставляются упрощенные визы.
Какие условия для получения визы цифрового кочевника
У каждой страны могут быть свои нюансы, которые надо учитывать желающим там «перекантоваться».
Основное требование — подтвердить официальный доход из иностранного источника. В зависимости от конкретной программы минимальная зарплата может отличаться, но обычно составляет не менее €2000 в месяц.
Также нередким требованием становится подтверждение аренды жилья по месту пребывания.
Важно: в ряде стран обязательным условием для получения визы digital nomad становится трудоустройство НЕ в компаниях, зарегистрированных в этой стране (неважно, удаленный там формат работы или требующий личного присутствия). Для переезжающих в страну работодателя обычно требуется получать рабочую визу и/или патент на работу, а это совершенно отдельная история.
В большинстве стран также выдается гостевая виза для семей цифровых кочевников (как минимум — супруг и дети), а если у них родится ребенок, он может претендовать на гражданство сразу или через год-другой проживания с родителями в этой стране.
Основные документы, которые нужно подготовить для подачи на визу цифрового кочевника:
- заграничный паспорт;
- медицинскую страховку;
- заполненную анкету-заявление;
- чек об оплате визового сбора;
- справку, подтверждающую заработок;
- выписку из Социального фонда о трудовой деятельности за последние 10 лет;
- документ об отсутствии судимости;
- фотографии.
Также в отдельных странах могут быть дополнительные требования к документам, например заверение всех бумаг у нотариуса с апостилем и переводом.
Специально под граждан РФ никакие требования в 2026 году не менялись. Ряд стран внес изменения в ключе размера необходимого заработка для желающего получить номад-визу, но в остальном, все осталось как и было.
Чем IT-виза отличается от визы цифрового кочевника
IT-виза — это отдельный вид льготных программ для специалистов, переезжающих в страну для работы в сфере цифровых технологий.
Это обычная рабочая виза, чаще всего оформляемая по приглашению работодателя. Однако для обладателей таких виз нередко предлагаются выгодные условия, например по аренде и приобретению недвижимости, сокращенный срок получения ВНЖ и гражданства, налоговые, медицинские и другие льготы.
Какие страны дают визы цифрового кочевника в 2026 году
Фаворитами номадских программ вот уже много лет остаются Португалия и Испания. Это обусловлено как наличием налоговых льгот и тем, что виза выдается сразу на несколько лет, так и мягким климатом в этих странах, объяснил эксперт Николай Свиридов.
Испания
Один из самых сбалансированных вариантов в Европе: понятные требования, хорошая инфраструктура и нормальный порог входа. Виза цифрового кочевника дает доступ к Шенгену и может стать полноценным маршрутом к ВНЖ: сначала разрешение до года, затем — резиденция до трех лет.
Подходит не только айтишникам: оформить можно как сотруднику иностранной компании, так и фрилансеру или консультанту.
Требования:
- удаленный доход из-за рубежа (в качестве источника дохода можно указать выплаты по трудовому договору, доход от сдачи недвижимости в аренду или пенсию);
- опыт или образование в IT-сфере;
- доход примерно от €2600 в месяц (с доплатой за членов семьи);
- стандартный набор: жилье, страховка, справка о несудимости.
На первый взгляд все выглядит вполне доступно. Но для россиян в 2026 году ключевой барьер — не сама программа, а среда: банковские проверки, консульские ограничения и общий санкционный фон.
Поэтому Испания остается сильным вариантом по условиям, но с усложнившимся входом на практике.
Португалия
Один из самых комфортных вариантов в Европе: мягкий климат, океан, относительно доступная жизнь и понятные правила. Программа цифровых кочевников (D8) работает с 2022 года, но для россиян в 2026 году это уже не «просто приехать и оформиться» — основные сложности возникают не с визой, а с банковским комплаенсом.
Есть два формата:
- краткосрочная виза на год без продления;
- долгосрочная на два года с возможностью получения ВНЖ.
Требования:
- доход около €3600–3800 в месяц;
- накопления на счете (примерно €10 000);
- контракт или подтверждение удаленной работы;
- медстраховка, жилье, справка о несудимости.
На практике часто требуют оформить местный налоговый номер (NIF) и открыть счет в португальском банке — и вот здесь у россиян чаще всего возникают сложности.
Семью перевезти можно, но требования по доходу увеличиваются. По расходам — сама виза стоит недорого (около €75–90), но жилье в Лиссабоне начинается примерно от €1000 в месяц.
Итог: страна по-прежнему одна из лучших по качеству жизни и логике программы, но для россиян это уже вариант «с барьерами», а не быстрый и легкий переезд.
Венгрия
Венгерская White Card — один из самых простых и недорогих вариантов для цифровых кочевников в ЕС. Жизнь здесь дешевле, чем в Западной Европе, при этом сохраняется доступ к Шенгену: можно свободно перемещаться и проводить до 90 дней в других странах союза.
Базовые требования умеренные:
- доход от €3000 в месяц (с подтверждением за последние полгода);
- остаток на счете от €10 000 в несанкционном банке;
- удаленная работа;
- жилье и медстраховка.
Виза выдается на год и теоретически может стать шагом к дальнейшей легализации. Но есть нюанс: White Card — это скорее «временное решение», чем полноценный миграционный маршрут.
Главные ограничения — нельзя перевезти семью и нет прямого выхода в долгосрочный ВНЖ. Поэтому вариант хорошо подходит для одиночного переезда «на попробовать», но если речь про стабильную жизнь в Европе, Венгрия заметно уступает другим программам.
Италия
Италия — один из самых «жизненных» вариантов в Европе: мягкий климат, развитая инфраструктура и доступ к Шенгену. Виза для цифровых кочевников рассчитана на граждан вне ЕС и дает право свободно перемещаться по 27 странам союза.
Требования выше среднего:
- доход от €2700 в месяц;
- существенная финансовая подушка — от €30 000 на счете;
- при переезде с семьей порог увеличивается: примерно +€5000 за супруга и +€3000 за каждого ребенка. Плюс базовые вещи — удаленная работа, жилье, страховка и стандартный пакет документов.
Оформление занимает до трех месяцев. После въезда нужно быстро (в течение недели) подать на ВНЖ — сама виза действует год и служит скорее входом в резиденцию. По формальным условиям страна выглядит привлекательно, но высокий финансовый порог делает ее вариантом не для всех.
Кипр
Кипр — понятный и комфортный вариант: мягкий климат, английский в быту и относительно простая адаптация. Многие российские компании до сих пор имеют офисы на Кипре.
Программа подходит не только айтишникам — оформить визу могут удаленные сотрудники и самозанятые с иностранным доходом.
Правда, сама по себе жизнь на острове не из дешевых, так что и порог входа довольно высокий — от €3500 в месяц «чистыми». При переезде с семьей требования растут: +20% на супруга или партнера и +15% на ребенка. Добавить можно официальных супругов, партнеров и детей до 18 лет, но работать на Кипре им нельзя — ни по найму, ни через бизнес.
Из нюансов — медицинские требования: помимо стандартных документов нужны анализы на инфекции и флюорография. Заявление подают уже после въезда, в течение трех месяцев. Сбор за карту — около €140.
Важно также учитывать контекст. Кипр — страна ЕС, хоть и не входит в шенгенскую зону. А значит, для россиян возможны сложности с банками и проверками.
Кроме того, Кипр лишь внешне выглядит спокойным райским островом. Помимо того, что он десятилетиями разделен между Грецией и Турцией и остается зоной конфликта их интересов, сейчас из-за наличия там британских военных баз туда периодически летят ракеты из Ирана.
Греция
Греческая виза цифрового кочевника — один из более понятных вариантов в ЕС: мягкий климат, умеренные расходы и достаточно быстрый процесс. Подходит удаленным сотрудникам и фрилансерам с доходом от €3500 в месяц, при этом работать нужно на иностранные компании или клиентов.
Виза дает право оформить резиденцию на год с продлением еще на два. Можно перевезти семью: супруг или партнер и дети до 18 лет. Но требования по доходу увеличиваются — примерно +20% на партнера и +15% на каждого ребенка.
По расходам все относительно умеренно: сбор около €75, страховка — от €80, жилье — от €350 в месяц вне крупных городов. Из документов — стандартный набор: паспорт, подтверждение удаленной работы и дохода, страховка и справка о несудимости. Рассмотрение быстрое — около 10 дней.
Но есть важный нюанс: как и в других странах ЕС, для россиян основной барьер — не условия программы, а банковские и визовые проверки. В итоге Греция остается рабочим вариантом, но с теми же ограничениями, что и весь европейский контур.
Хорватия
Визу для цифровых кочевников в Хорватии можно получить только жителям тех стран, которые не входят в состав Евросоюза и еврозону, а вот трудовой контракт может быть с любым работодателем за пределами Хорватии.
К заявке можно присоединить супруга или партнера, если прожил с ним/ней не менее трех лет, а также несовершеннолетних детей.
Минимальный ежемесячный доход такого кочевника должен составлять не менее €2870, но с каждым дополнительным членом семьи эта сумма увеличивается на 10%. Требования по документам, которые можно подать как на сайте МИД Хорватии, так и в посольстве/консульстве по месту нахождения, стандартные:
- паспорт;
- выписки со счетов, документы с подтверждением дохода/трудоустройства/регистрации компании;
- медстраховка, справка о несудимости;
- бронирование проживания (временный или на все время действия визы);
- подтверждение уплаты админсборов.
Но есть нюанс: дают такую визу на срок не более года, и продлить ее автоматически не получится. На новую визу можно податься не раньше, чем через 6 месяцев после окончания старой. Так что Хорватия – хороший вариант для временного пребывания, но не для долгосрочных планов.
Германия
Германия — это не классическая виза цифрового кочевника, а скорее фриланс-разрешение с отбором «по пользе для страны». Здесь важно не просто работать удаленно, а доказать, что вы даете экономическую или культурную ценность. Подходят самые разные специалисты — от инженеров и врачей до художников и преподавателей.
Визу выдают на срок до трех лет с возможностью выйти на ПМЖ. Базовый сбор — около €100, срок рассмотрения — 5–6 недель. Ключевое требование — финансовая состоятельность: нужно показать, что вы можете себя обеспечивать. Основной точкой входа становится Берлин — только там обладатели визы смогут снимать себе жилье.
Семью перевезти можно, но с увеличением требований по доходу. Важно: сначала нужно въехать в страну по Шенгенской визе, а потом уже обратиться в консульство, чтобы оформить номадскую. В целом это не вариант легкой визы, а история про релокацию: если проходите по критериям, получаете сильный статус, но сам процесс заметно строже, чем в большинстве стран с digital nomad визами.
ОАЭ
ОАЭ — один из самых сильных и практичных вариантов для россиян: минимум санкционных барьеров, понятная процедура и доступ к местным сервисам. Виза цифрового кочевника дает резидентский статус на год с возможностью продления и позволяет перевезти семью.
Требования прозрачные: удаленная работа на компанию вне ОАЭ и доход от $3500 в месяц (для Дубая — около $5000). После въезда нужно пройти медтест и оформить резидентскую карту. Есть и альтернативные маршруты вроде green visa для самозанятых, но они сложнее по бюрократии.
Из плюсов — нулевой подоходный налог, развитая инфраструктура и сильная экономика. Из затрат: около €287 за визу и дорогая страховка (в районе €1600). Важно учитывать и правило пребывания — нельзя уезжать из страны более чем на полгода, иначе статус сгорает. В остальном это один из самых предсказуемых и «рабочих» вариантов для релокации.
Какие страны дают визу цифрового кочевника в 2026 году
|Страна
|Условия
|Срок
|Входят ли в программу члены семьи
|Албания
|Минимальный доход — €290 в месяц.
|До года с возможностью продления до пяти лет.
|Да.
|Андорра
|Минимальный доход — €3858 в месяц.
|До двух лет с возможностью продления до десяти лет.
|Да.
|Антигуа и Барбуда
|Необходимо не работать в компаниях страны. Минимальный доход — €3860.
|До двух лет.
|Да.
|Аргентина
|ВНЖ для удалённой работы за пределами страны. Ограничений по доходу нет.
|Шесть месяцев с возможностью продления на тот же срок.
|Да.
|Багамские острова
|Нужно подтвердить доход. Ограничений по минимальной зарплате нет.
|12 месяцев с возможностью продления до трех лет.
|Нет.
|Барбадос
|Минимальный доход — $50 000 в год. С 185-го дня НДФЛ — 12,5–28%.
|До года с возможностью продления.
|Да.
|Бермуды
|Подтверждение дохода для содержания себя и семьи.
|До года с возможностью продления.
|Да.
|Бразилия
|Минимальный доход — $1800 в месяц или $18 000 на счету. С 183-го дня НДФЛ — 7,5–27,5%.
|До года с возможностью продления.
|Да.
|Венгрия
|Минимальный доход — €2000 в месяц.
|До года с возможностью продления.
|Нет.
|Германия
|Минимальный доход — €9000 в год. Только Берлин. Подходит для креативных специалистов, IT и предпринимателей.
|До трех лет.
|Да.
|Греция
|Минимальный доход — €3500 в месяц.
|До года с возможностью продления до трех лет.
|Да.
|Грузия
|Ограничений по доходу нет. С 183-го дня НДФЛ — 20 или 1% при регистрации ИП.
|До года с возможностью повторного въезда.
|Да.
|Доминиканская Республика
|Минимальный доход — $50 000 в год.
|До 18 месяцев.
|Да.
|Индонезия
|Требуется держать на счете не менее $130 000.
|До года.
|Да.
|Исландия
|Минимальный доход — $7700 в месяц, с семьей — $10 000.
|До шести месяцев.
|Да.
|Испания
|Минимальный доход — €2200 в месяц и €25 000 на счету.
|До года с возможностью продления до трех лет.
|Да.
|Каймановы острова
|Минимальный доход — $100 000 в год, с супругом — $150 000, с семьей — $180 000.
|До двух лет.
|Да.
|Колумбия
|Минимальный доход — $750 в месяц. С 185-го дня НДФЛ — 19–39%.
|До двух лет.
|Да.
|Коста-Рика
|Минимальный доход — $3000 в месяц, с семьей — $4 000.
|До года с возможностью продления.
|Да.
|Кюрасао
|Подтверждение дохода, без минимального порога. Требуется апостиль документов.
|До шести месяцев с возможностью продления.
|Да.
|Кипр
|Минимальный доход — €3 500 в месяц +20% на супругу и +15% на ребенка. Нужен договор аренды.
|До года с возможностью продления.
|Да.
|Мальта
|Минимальный доход — €2 700 в месяц +20% на членов семьи. Недоступна россиянам без второго гражданства.
|До года с возможностью продления.
|Да.
|Маврикий
|Минимальный доход — $1 500 + $500 на ребенка.
|До года с возможностью продления еще на год.
|Да.
|Монтсеррат
|Минимальный доход — $70 000 в год.
|До года с возможностью продления еще на год.
|Да.
|Мексика
|Минимальный доход — $2595 в месяц + $861 на ребенка.
|От шести месяцев до четырех лет.
|Да.
|Малайзия
|Минимальный доход — $2000 в месяц.
|До двух лет.
|Да.
|Норвегия
|Минимальный доход — €35 000 в год. Требуется бизнес на Шпицбергене.
|Бессрочно.
|Да.
|Намибия
|Минимальный доход — $2000 в месяц.
|До шести месяцев.
|Да.
|ОАЭ
|Минимальный доход — $3500 в месяц (в Дубае — $5000).
|До года с возможностью продления.
|Да.
|Панама
|Минимальный доход — $36 000 в год.
|До девяти месяцев с продлением ещё на девять месяцев.
|Да.
|Португалия
|Минимальный доход — €3040 в месяц + €9000 на счету.
|До года с возможностью продления.
|Да.
|Румыния
|Доход за последние шесть месяцев — в три раза выше минимальной зарплаты (около $4 000).
|До шести месяцев с возможностью продления.
|Да.
|Сент-Люсия
|Подтверждение дохода, без минимального порога.
|До года.
|Да.
|Сейшельские острова
|Подтверждение дохода, без минимального порога.
|До года.
|Да.
|Таиланд
|Минимальный доход — $6600 в месяц.
|До шести лет.
|Да.
|Хорватия
|Минимальный доход — около 16 900 кун (примерно 180 000 рублей) в месяц + $28 800 на счету.
|До года.
|Да.
|Шри-Ланка
|Подтверждение дохода, без минимального порога.
|До года с возможностью продления.
|Да.
|Эстония
|Минимальный доход — €3500 в месяц. Недоступна россиянам без второго гражданства.
|От 90 дней до года.
|Да.
|Эквадор
|Минимальный доход — $1275 в месяц.
|До двух лет.
|Да.
Бонус: Беларусь, Молдова и Узбекистан
2026 год подбросил сразу несколько неприятных сюрпризов для россиян, как работающих за рубежом, так и внутри страны.
В частности, спешно задуматься о смене места пребывания пришлось россиянам, «кочующим» по странам Ближнего Востока, в частности ОАЭ. Долгое время это был рай для удаленщиков с хорошей зарплатой. Но с началом вооруженного конфликта между Ираном и Израилем Дубай и другие ранее мирные города подверглись обстрелам с угрозой дальнейшей эскалации конфликта.
На этом фоне внезапно активизировался Узбекистан, начавший активно заманивать айтишников своей IT-визой. Для получения ВНЖ на три года с возможностью перевезти семью нужен доход от $ 30 000 в год. Альтернатива — стать инвестором в местные IT-фирмы либо соучредителем компании — резидента местного Технопарка.
Похожая программа действует и в Молдове. Срок выдачи визы зависит от вашей специальности: иностранные IT-специалисты могут получить ее на срок от 90 дней до 2 лет, а вот IT-менеджеры спокойно получают разрешение на пребывание до 4 лет с правом продления. Резиденты Парка информационных технологий могут перевезти туда свою семью.
А привыкшие к стабильному интернету россияне на фоне продолжающихся с начала марта ограничений интернета в Москве и Питере, а также обещании с 1 апреля окончательно заблокировать Telegram, начали серьезно подумывать о переезде в братскую Беларусь, где продолжают работать многие сайты и ресурсы, недоступные в России.
В Минске тоже есть крупный IT-кластер — Парк высоких технологий, созданный для развития цифровой сферы в стране. Его резиденты получают значительные налоговые льготы, включая освобождение от налога на прибыль и снижение подоходного налога для сотрудников.
По сути, это юрисдикция, которая работает по принципам экстерриториальности. Там даже можно обменивать криптовалюту, правда, количество бирж ограничено, а их работа сильно зарегулирована.
Подводные камни
Трудности смены работодателя
Как уже говорилось выше, основным требованием для выдачи визы цифрового кочевника остается получение дохода от работы в другом государстве. Это создает риски в случае потери работы: так просто найти альтернативную вакансию на месте не получится, а для нового трудоустройства с вероятностью потребуется физическое присутствие в другой стране.
Работать таким образом именно на российскую компанию тоже получится далеко не всем. С 2022 года требования российских IT-компаний к удаленщикам ужесточились, и много где появилось условие: работа с территории РФ, на худой конец допускается пребывание в Белоруссии.
Санкции для россиян за границей и финансовые вопросы
При получении зарплаты в другой стране важно понимать, что вы, по сути, выводите из нее деньги, чтобы тратить по месту жительства. В разных странах на этот счет существуют разные законы и ограничения, например, по сумме таких переводов или количества валюты для обмена. Кстати, на конвертации из одной валюты в другую вы неизбежно потеряете часть своего дохода, если только не действуете в едином экономическом пространстве, как Евросоюз.
И это не считая многочисленных санкций, начиная с отключения SWIFT, из-за которых вывод российской зарплаты для траты за рубежом превращается в тот еще квест сомнительной легальности, а российские карты при пересечении границы — в бесполезный кусок пластика.
Так что «кочевать» в Европе, например, проще тем россиянам, которые в 2026 году каким-то чудом остаются трудоустроенными в международных компаниях. В противном случае круг возможных вариантов сильно сужается до дружественных стран, в идеале — поддерживающих работу карты «Мир».
Однако и тут все не так страшно: процессы налажены, и российские компании, поддерживающие программы таких виз, уже давно нашли выход.
Существует множество сервисов, которые принимают средства на свой счет в юрисдикции РФ и затем выплачивают их на карту любого зарубежного банка на основании трудового контракта. Кроме того, у многих компаний из РФ имееются зарубежные юрлица на любой вкус и цвет, и если работодатель это позволяет, то можно переоформиться в него и получать зарплату сразу на зарубежный счет.
Географические ограничения по визам цифрового кочевника
Много где льготные программы дают право проживания не в любой точке страны, а в специальном «загончике для айтишников». Это становится неприятным сюрпризом при переезде, если пропустить это условие при подготовке.
Например, для кочевников в Германию придется ограничиться жизнью только в Берлине (а он довольно дорогой), при этом занятость должна быть связана с креативной сферой. Норвегия дает разрешения только организаторам бизнеса на своей части острова Шпицберген. В других странах существуют IT-кластеры и технопарки, где айтишникам предоставляется в аренду жилье на их территории.
Также нужно внимательно смотреть на условия получения визы. Где-то ее можно оформить через сайт, где-то — только через личное обращение в консульство или посольство, а где-то сначала нужно въехать в страну по какой угодно визе — и уже на месте доказывать местным аналогам МВД, что вы не верблюд и не мигрант, а очень даже цифровой кочевник.
Зарплаты и налоги цифровых кочевников
Уровень доходов придется подтвердить при получении визы. Но кое-где миграционные службы запрашивают сведения и в течение пребывания, чтобы убедиться, что вы не потеряли работу или доход.
Если вы трудоустроены в российской компании, то за вас платит налоги она в размере 13−15% НДФЛ. Но только если ваше пребывание за границей не превышает 183 дней в году. Если больше — вы уже становитесь налоговым резидентом другой страны (при условии, что эти 184 и больше дней вы проживали в ней непрерывно).
Если вы работаете по договору гражданско-правового характера, в случае утраты российского налогового резидентства вам обязательно нужно уведомить об этом работодателя и пересмотреть ваш трудовой договор, указав, что налоги вы будете уплачивать самостоятельно. Тогда ваша зарплата будет поступать к вам без вычета налога, а вы уже сами будете решать свои вопросы с местными налоговыми службами.
Но если вы официально трудоустроены в российской компании по трудовому договору, так сделать не получится. С 1 января 2024 года появилось правило, что работодатели выступают вашими налоговыми агентами и платят за вас НДФЛ в российский бюджет в любом случае, независимо от вашего налогового резидентства.
Так что если вы планируете не просто кочевать, а осесть в одной из выбранных стран, имеет смысл смотреть на их ставки налогообложения и выбирать те, где она маленькая и где нет дополнительной ставки для иностранцев.
Наказания за нарушения миграционного законодательства
Многие IT-специалисты, работающие удаленно, не заморачиваются с программой визы цифрового кочевника и просто переезжают в страны, где можно долго жить по обычной туристической визе, иногда совершая так называемый «визаран»: покинуть территорию страны, чтобы снова въехать и запустить срок пребывания заново.
Однако миграционные службы в последние годы ужесточают контроль за визаранщиками. Если вы не работаете и не зарабатываете в стране пребывания ничего, вам не могут предъявить за нарушение миграционного законодательства в трудовой сфере, однако и в этом случае лучше легализоваться через более надежные программы пребывания.
Наказанием за нарушение миграционных законов становятся штрафы и депортации, причем нередко — с запретом на дальнейший въезд в страну на ближайшие годы.
Так стоит ли становиться цифровым кочевником в 2026 году
Если вы один из тех, кого пугают все ужесточающиеся ограничения интернета в России, и вы подумываете сменить климат и цифровую среду на более «мягкие», не спешите паковать чемоданы и подрываться в первую попавшуюся страну, где рады видеть цифровых кочевников.
Подробно узнайте все особенности программы в выбранной стране, в том числе сценарии на случай, если ваша финансовая ситуация изменится, а работодатель решит с вами попрощаться. Может статься, что потенциальные трудности не стоят трат на переезд, а жизнь в выбранной локации вы без плана Б просто не потянете.
Не сжигайте мосты. Многие из российских IT-специалистов, уехавших из России по этим визам в последние годы, в конце концов вернулись работать обратно, недооценив сложности жизни и трудоустройства за рубежом. Но некоторые успели за это время наговорить и наделать глупостей, из-за чего их возвращение на родину вышло далеко не легким.
Помните, что как не стоит путать туризм с эмиграцией, так и не стоит рассчитывать на визу кочевника в долгосрочной перспективе. Получения ВНЖ другой страны — процесс далеко не такой простой, а если вы планируете полноценную эмиграцию, лучше смотрите на рабочие и другие визы.
Ну и, наконец, учтите, что далеко не все страны одинаково радужно принимают айтишников и креативных работников из России. Чтобы не оказаться пораженными в правах, стоит внимательно изучить отзывы соотечественников, уже живущих и работающих в выбранной стране.
Однако если вы давно мечтали если не переехать, то хотя бы пожить за границей, не слишком меняя свою жизнь, сейчас виза цифрового кочевника для многих россиян стала доступнее, чем даже туристические визы (если мы говорим про Европу). И несмотря на то, что массовый отток специалистов за рубеж сейчас замедлился, услуга остается востребованной.
Востребованность остается на высоком уровне. Об этом свидетельствует как большое количество компаний, предоставляющих услуги сопровождения, так и ценник за эти услуги. Среди моих знакомых за прошедший год несколько человек воспользовалось опцией получения номад-визы, да и я сам также об этом задумываюсь. Причина проста: в ситуации, когда для получения туристической визы под даты поездки нужно пройти 10 кругов ада, обретение номадской визы с последующим ВНЖ выглядит куда привлекательнее.