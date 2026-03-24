«Виза цифрового кочевника»: какие страны дают IT-визу в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам

Семью перевезти можно, но требования по доходу увеличиваются. По расходам — сама виза стоит недорого (около €75–90), но жилье в Лиссабоне начинается примерно от €1000 в месяц.

Итог: страна по-прежнему одна из лучших по качеству жизни и логике программы, но для россиян это уже вариант «с барьерами», а не быстрый и легкий переезд.

Венгрия

Венгерская White Card — один из самых простых и недорогих вариантов для цифровых кочевников в ЕС. Жизнь здесь дешевле, чем в Западной Европе, при этом сохраняется доступ к Шенгену: можно свободно перемещаться и проводить до 90 дней в других странах союза.

Базовые требования умеренные:

доход от €3000 в месяц (с подтверждением за последние полгода);

остаток на счете от €10 000 в несанкционном банке;

удаленная работа;

жилье и медстраховка.

Виза выдается на год и теоретически может стать шагом к дальнейшей легализации. Но есть нюанс: White Card — это скорее «временное решение», чем полноценный миграционный маршрут.

Главные ограничения — нельзя перевезти семью и нет прямого выхода в долгосрочный ВНЖ. Поэтому вариант хорошо подходит для одиночного переезда «на попробовать», но если речь про стабильную жизнь в Европе, Венгрия заметно уступает другим программам.

Италия

Италия — один из самых «жизненных» вариантов в Европе: мягкий климат, развитая инфраструктура и доступ к Шенгену. Виза для цифровых кочевников рассчитана на граждан вне ЕС и дает право свободно перемещаться по 27 странам союза.

Требования выше среднего:

доход от €2700 в месяц;

существенная финансовая подушка — от €30 000 на счете;

при переезде с семьей порог увеличивается: примерно +€5000 за супруга и +€3000 за каждого ребенка. Плюс базовые вещи — удаленная работа, жилье, страховка и стандартный пакет документов.

Оформление занимает до трех месяцев. После въезда нужно быстро (в течение недели) подать на ВНЖ — сама виза действует год и служит скорее входом в резиденцию. По формальным условиям страна выглядит привлекательно, но высокий финансовый порог делает ее вариантом не для всех.

Кипр

Кипр — понятный и комфортный вариант: мягкий климат, английский в быту и относительно простая адаптация. Многие российские компании до сих пор имеют офисы на Кипре.

Программа подходит не только айтишникам — оформить визу могут удаленные сотрудники и самозанятые с иностранным доходом.

Правда, сама по себе жизнь на острове не из дешевых, так что и порог входа довольно высокий — от €3500 в месяц «чистыми». При переезде с семьей требования растут: +20% на супруга или партнера и +15% на ребенка. Добавить можно официальных супругов, партнеров и детей до 18 лет, но работать на Кипре им нельзя — ни по найму, ни через бизнес.

Из нюансов — медицинские требования: помимо стандартных документов нужны анализы на инфекции и флюорография. Заявление подают уже после въезда, в течение трех месяцев. Сбор за карту — около €140.

Важно также учитывать контекст. Кипр — страна ЕС, хоть и не входит в шенгенскую зону. А значит, для россиян возможны сложности с банками и проверками.

Кроме того, Кипр лишь внешне выглядит спокойным райским островом. Помимо того, что он десятилетиями разделен между Грецией и Турцией и остается зоной конфликта их интересов, сейчас из-за наличия там британских военных баз туда периодически летят ракеты из Ирана.

Греция

Греческая виза цифрового кочевника — один из более понятных вариантов в ЕС: мягкий климат, умеренные расходы и достаточно быстрый процесс. Подходит удаленным сотрудникам и фрилансерам с доходом от €3500 в месяц, при этом работать нужно на иностранные компании или клиентов.

Виза дает право оформить резиденцию на год с продлением еще на два. Можно перевезти семью: супруг или партнер и дети до 18 лет. Но требования по доходу увеличиваются — примерно +20% на партнера и +15% на каждого ребенка.

По расходам все относительно умеренно: сбор около €75, страховка — от €80, жилье — от €350 в месяц вне крупных городов. Из документов — стандартный набор: паспорт, подтверждение удаленной работы и дохода, страховка и справка о несудимости. Рассмотрение быстрое — около 10 дней.

Но есть важный нюанс: как и в других странах ЕС, для россиян основной барьер — не условия программы, а банковские и визовые проверки. В итоге Греция остается рабочим вариантом, но с теми же ограничениями, что и весь европейский контур.