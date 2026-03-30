Еще один важный сигнал из исследования: люди все меньше верят, что могут влиять на собственную жизнь. В апреле 2022 года 67% россиян считали, что происходящее с ними зависит прежде всего от них самих. Сейчас — только 41%.

Ученые предупреждают, что это может привести к двум крайностям в поведении:

Срыв в импульсивность: часть людей начнет тратить деньги на эмоциях, влезет в кредиты, пойдет в азартные игры и станет легкой добычей для мошенников и инфоцыган.

Синдром выживальщика: другие (особенно люди со стабильной зарплатой, например бюджетники) уйдут в режим жесткой экономии, откажутся от долгосрочных планов (никаких ипотек!) и будут маниакально копить.

Схожие данные получила и компания «Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом и НПФ «Социум». Их исследование показало: почти 70% россиян постоянно или довольно часто беспокоятся о своем финансовом положении.

Женщины переживают о деньгах в полтора раза чаще мужчин. А в группе старше 60 лет доля тех, кто сильно озабочен финансовыми вопросами, достигает 84%, рассказали в НПФ «Социум».

Что делать с финансовой тревогой: советы психологов

Автор подкаста «Уголок реальности» о тревоге и панических атаках Олег Руденко считает, что нужно не бороться с тревогой о финансах, а научиться сосуществовать с ней.