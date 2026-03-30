Финансовая тревога охватила россиян. Как меньше переживать из-за денег
Каждый второй боится, что худшее впереди. Что показало исследование.
Тревога из-за денег — массовое явление, которое охватывает страну и меняет то, как люди тратят, копят и принимают решения. Такой вывод следует из анализа психологического состояния общества от Института психологии РАН.
Опрос показал: экономика сейчас тревожит сильнее, чем другие события. Так, за последние три месяца страх экономического кризиса вырос на 9 процентных пунктов — до 74%.
При этом 52% россиян уверены, что самые тяжелые времена еще впереди.
Хуже всего себя чувствуют молодые люди 25–34 лет, россияне с низкими доходами и работники коммерческих организаций. Впрочем, финансовая тревога выросла во всех группах — включая тех, у кого с деньгами все в порядке.
Прямая. В группе с самыми высокими доходами симптомы тревоги и депрессии есть у 11% — в шесть раз меньше, чем в группе с самыми низкими доходами, где этот показатель достигает 64%.
Еще один важный сигнал из исследования: люди все меньше верят, что могут влиять на собственную жизнь. В апреле 2022 года 67% россиян считали, что происходящее с ними зависит прежде всего от них самих. Сейчас — только 41%.
Ученые предупреждают, что это может привести к двум крайностям в поведении:
- Срыв в импульсивность: часть людей начнет тратить деньги на эмоциях, влезет в кредиты, пойдет в азартные игры и станет легкой добычей для мошенников и инфоцыган.
- Синдром выживальщика: другие (особенно люди со стабильной зарплатой, например бюджетники) уйдут в режим жесткой экономии, откажутся от долгосрочных планов (никаких ипотек!) и будут маниакально копить.
Схожие данные получила и компания «Ингосстрах» совместно с Финансовым университетом и НПФ «Социум». Их исследование показало: почти 70% россиян постоянно или довольно часто беспокоятся о своем финансовом положении.
Женщины переживают о деньгах в полтора раза чаще мужчин. А в группе старше 60 лет доля тех, кто сильно озабочен финансовыми вопросами, достигает 84%, рассказали в НПФ «Социум».
Что делать с финансовой тревогой: советы психологов
Автор подкаста «Уголок реальности» о тревоге и панических атаках Олег Руденко считает, что нужно не бороться с тревогой о финансах, а научиться сосуществовать с ней.
Да, цены растут, да, будущее туманно. И ваша тревога по этому поводу — абсолютно адекватная реакция на реальность, а не признак слабости. Скажите себе: «Да, мне тревожно — и это нормально». Не пытайтесь эту тревогу задавить или игнорировать. Просто позвольте ей быть рядом.
Психологи дали несколько конкретных рекомендаций, как научиться сосуществовать с тревогой.
Отделите реальное от воображаемого
Первый шаг — понять, с чем именно вы имеете дело. Семейный психолог Мария Тодорова советует выписать тревожащие мысли в два столбца: «Что происходит прямо сейчас» и «Чего я боюсь». Разница между ними, как правило, оказывается заметной.
Большинство тревожных мыслей — не факты, а прогнозы. Психика склонна достраивать худшие сценарии: все плохо, уровень жизни резко упадет. Но когда вы видите это на бумаге, становится понятно: ситуация, как правило, более управляема, чем кажется в голове.
Похожий инструмент предлагает психолог Родион Чепалов — «колесо финансового баланса». Нарисуйте круг и разделите его на секторы: доход, обязательные расходы, накопления, долги, инвестиции, расходы на себя и семью. В каждом секторе честно отметьте, как обстоят дела.
«Часто оказывается, что не все так плохо, как кажется в голове, и уже видно, где есть точки роста», — говорит Чепалов.
Загоните тревогу в рамки
Психолог Дарья Зиливнова предлагает технику «финансового таймера»: выделите 15 минут в день на все, что связано с деньгами: счета, планирование, тревожные мысли. За пределами этого времени — запрет на финансовые переживания.
Если паника накрывает в неурочный час, скажите себе: «Я подумаю об этом завтра в 19:00». Тревога, загнанная в интервал, становится управляемой.
Ограничить стоит и новостной поток. Постоянное чтение новостей об экономике усиливает ощущение угрозы — даже если в вашей жизни пока ничего не изменилось. Психологи рекомендуют жесткие рамки: проверять новости один раз в день в определенное время. Это возвращает ощущение контроля хотя бы над информацией.
Найдите опору
Психологи сходятся в одном: в периоды финансовой нестабильности особенно важно укреплять то, что не связано с деньгами напрямую. Тодорова апеллирует к теории привязанности: безопасность формируется через связи — с людьми, с рутиной, с привычным образом жизни.
Регулярное общение с близкими, четкий распорядок дня, даже небольшие повторяющиеся ритуалы снижают уровень тревоги.
Психолог Ирина Меркулова добавляет: хронический стресс бьет по телу, и режим — сон, движение, простые семейные ритуалы — помогает мозгу оставаться способным принимать трезвые решения.
Что делать с финансовой тревогой: советы финансистов
Финансисты тоже советуют выписать на бумаге факты и страхи. Но кроме этой техники дают и другие инструменты.
Пропишите худший сценарий — и он перестанет пугать
Страх сильнее всего, когда неизвестно, что именно случится. Финансовый консультант Анна Осокина предлагает прописать три сценария — хороший, средний и откровенно плохой. Под плохой — написать конкретные шаги: что сокращаете, что продаете, где берете деньги, если станет совсем тяжело.
Когда план есть, мозг перестает прокручивать ужастик бесконечно. Вы просто берете ситуацию в управление.
Ее коллега Антон Весенний предлагает упрощенную версию того же приема: задайте себе один вопрос: «Что я делаю, если доход снизится на 20%?» — и запишите ответ. Этого часто достаточно, чтобы тревога отступила.
Подушка безопасности — не роскошь, а антидепрессант
Исследования подтверждают: сам факт наличия сбережений меняет психологическое состояние человека.
Ссылками на эти научные работы собрала Оксана Иванова из НПФ «Социум».
- 1. Исследование Бристольского университета (2024, Великобритания).
Самый прямой и яркий вывод: «Регулярные сбережения, независимо от суммы, улучшают удовлетворенность жизнью». Исследователи отслеживали привычки более 17 000 человек на протяжении 10 лет и выяснили: тот, кто откладывал регулярно хотя бы понемногу, на 66% чаще сообщал о высокой удовлетворенности жизнью по сравнению с тем, кто не копил вовсе. Причем эффект сильнее всего проявлялся у людей с низкими доходами — для них переход от статуса «не откладываю» к «откладываю даже немного» давал прирост счастья, сопоставимый с тем, что чувствуют люди с высокими доходами, но без привычки копить.
- 2. Исследование Университета Южной Австралии (2025).
Здесь анализировали данные 17 000 австралийцев за 20 лет. Вывод: люди, которые регулярно откладывают деньги и вовремя гасят долги по кредиткам, сообщают не только о лучшем психическом здоровье, но и о более высоком уровне энергии, крепких социальных связях и общей удовлетворенности жизнью. Авторы подчеркивают, что «даже небольшие сбережения, если делать это регулярно, дают значимый эффект».
- 3. Исследование «Взаимосвязь между субъективным благополучием и сберегательным поведением» (Springer, 2025).
Академическое исследование на данных британских домохозяйств (2010–2018) подтверждает, что общая удовлетворенность жизнью положительно коррелирует со склонностью к сбережениям. Люди, у которых есть сбережения, систематически сообщают о более высоком уровне благополучия, чем те, у кого их нет.
- 4. Исследование профессора Гарварда Артура Брукса (цитируется в Business Weekly).
Брукс утверждает, что у денег есть пять применений: купить вещи, купить опыт, купить время, пожертвовать или сохранить. И только последние четыре делают нас счастливыми. Его ключевая фраза: «Материальные вещи быстро надоедают, а сбережения — это прогресс. А прогресс делает нас счастливыми».
Люди, которые откладывают хотя бы понемногу, чувствуют себя энергичнее, крепче спят, больше верят в будущее и в целом удовлетворены жизнью чаще, чем те, кто не копит вовсе. Причем этот эффект сильнее всего проявляется у людей с невысокими доходами. Они не столько стремятся стать богатыми, сколько стремятся к ощущению контроля и прогресса.
Настройте автоматические отчисления на накопительный счет, советует Осокина. Когда деньги уходят «сами», вы перестаете каждый раз торговаться с собой — и тратите энергию не на тревогу, а на жизнь.
Не метаться — усиливать то, что уже работает
В кризис многих тянет все бросить и начать заново: сменить профессию, открыть бизнес, вывести деньги в наличку. Эксперты предупреждают: это ловушка.
В моменты неопределенности работает обратное: усильте то, что уже дает доход. Я в свое время вместо поиска волшебного решения взяла дополнительных клиентов и укрепила основную профессию. Это дало ощущение стабильности гораздо быстрее.
Если есть накопления и инвестиции — посмотрите, как снизить риски. При необходимости проконсультируйтесь с банком или брокером. Но окончательные решения, напоминает Весенний, принимайте только после того, как сформируете собственное мнение.
Перестаньте жить на бирже
Отдельный источник тревоги для тех, кто инвестирует, — привычка постоянно следить за портфелем. Анна Осокина описывает случай из практики: клиентка просыпалась и первым делом открывала брокерское приложение — смотреть, сколько «потеряла» за ночь.
«Это не инвестирование, это самоистязание. Я предложила убрать приложение с главного экрана и проверять портфель раз в месяц. Сначала ломало, через пару недель она сказала: “Спасибо, я перестала жить на бирже”», — вспоминает она.